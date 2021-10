Va Gabriel García al proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, informa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador designó al senador con licencia, Gabriel García Hernández, como representante del gobierno federal en el proyecto “Agua Saludable para la Laguna”.

“Ayer tomé la decisión de nombrar a Gabriel García Hernández, que es senador y va a pedir licencia para hacerse cargo del programa “Agua Saludable para la Laguna”, anunció, aunque en la madrugada de este miércoles se aprobó la licencia del senador.

En la mañanera, el mandatario dijo que, pese a que ya se acordó impulsar este proyecto sin amparos, hay oposición de "políticos retrogradas, corruptos, que ni siquiera están entendiendo de que se trata de la salud del pueblo".

Incluso, adelantó que dará a conocer en las conferencias matutinas quiénes son esos políticos manipuladores que están impidiendo que se resuelva el problema del arsénico en el agua potable de esa región del país.

Urgente, resolver el problema del arsénico: AMLO

Es urgente, añadió el mandatario, resolver el problema de arsénico del agua para consumo humanos, pues ya hay muchos problemas de cáncer fuera de los estándares normales, ya es un tema de salud atípico.

“Habíamos acordado que no iba haber problemas, pero son muy mañosos y están acostumbrados tirar la piedra y esconder la mano. Voy yo y me dicen no hay problema, aquí todos ayudamos y ahora ya dos amparos y están promoviendo otro más.

Entonces, aquí vamos, en su momento, a decir quiénes se están oponiendo, pero no a los que logran manipular, sino a los jefes, a los manipuladores. En su momento, porque estoy planteando el asunto y ojalá y cambien de parecer, porque hasta las piedras cambian de parecer”, expuso.

Con información de Francisco Nieto y Paris Alejandro Salazar.

