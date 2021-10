Guerrero rehabilitará 150 centros de salud, señala Jorge Alcocer

El secretario de Salud, Jorge Alcorcer, anunció que se van a rehabilitar 150 Centros de Salud en el estado de Guerrero para mejorar los servicios y la cobertura en los municipios.

"Se rehabilitarán 150 centros de salud con un monto de 85.4 millones de pesos, en especial se pondrá la atención en la Torre del Instituto Estatal de Cancerología que incluye la adquisición de un acelerador lineal en este caso el monto es de 175 millones de pesos", reveló durante la presentación del Plan de Apoyo a Guerrero.

En la explanada del Palacio de Gobierno de Guerrero, Jorge Alcocer adelantó que llegarán a la entidad 1 millón de piezas de medicamentos.

"A partir de mañana llegarán más de un 1 millón de piezas de medicamentos que incluye todos los grupos terapéuticos aquellos que se dedican para el cáncer, los del corazón, los de la diabetes, antibióticos, entre otros", indicó.

Jorge Alcocer explicó que en mil 053 unidades médicas llegarán 866 médicos y mil 940 enfermeras.

Venta de niñas es una excepción, no una regla: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la práctica de venta de niñas y mujeres de la Montaña de Guerrero son una excepción y no una regla en la región.

En la presentación del Plan de Apoyo a Guerrero, el jefe del ejecutivo federal consideró que en hay una gran reserva de valores en las familias de la región de la Montaña de Guerrero.

"Ahora que fuimos a la Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera por quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las cultural de los pueblos, la pregunta que me hacían era haber '¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas, lo de la prostitucióndeniñas?' no, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla en las comunidades, hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla", afirmó.

López Obrador expuso que se desconoce sobre la cultura de los pueblos originarios de México.

"¿Que acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres? Entonces, toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie, pero es que es muy enajenante el manejo de la información, o mejor dicho, la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas. Entonces en la Montaña, y en todo Guerrero, y en todo México hay muchos valores, una gran reserva de valores en el México profundo para regenerar la vida pública", indicó.

