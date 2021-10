La UNAM siempre ha estado abierta a todas las corrientes de pensamiento: José Narro

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzará varios señalamientos en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la que acusó de haber perdido su esencia de formar a profesionales para servir al pueblo y se volvió individualista, al defender proyectos neoliberales, diversos actores políticos y académicos han lamentado los dichos del mandatario manifestando su apoyo hacia la máxima casa de estudios del país.

En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el exrector de la UNAM y exsecretario de salud, José Narro Robles, condenó lo dicho por el mandatario al señalar que la universidad no ha perdido su esencia y lo dicho por el presidente solo es un ataque contra la institución educativa.

Al respecto el exrector de la UNAM, aseguró que él no es derechista como acusa el presidente, pues durante toda su vida ha sido una persona fiel a los valores aprendidos en la universidad siendo un hombre demócrata, progresista y liberal convencido de las causas sociales.

Asimismo aseguró que la UNAM siempre ha sido una institución abierta a todas las corrientes de pensamiento, siendo esta pluralidad, una de las principales características de la máxima casa de estudios.

Al mismo tiempo definió a la Universidad Nacional es casa de las ideas, con una diversidad que forma parte de sus valores centrales mismo que por años han formado a gente de distinto pensamiento, siempre en búsqueda de la verdad y con un enorme compromiso social.

¿Se arrepiente de alguna militancia política?

Cuestionado sobre los señalamientos del presidente en torno a su persona, luego de que lo acusara de ser delegado del PRI en el Estado de México mientras era Secretario de Salud Federal, el exrector comentó que de ninguna manera se arrepiente de su militancia.

Al respecto señaló que él ha tenido la fortuna de contribuir a la universidad al ejercer diversos cargos durante diferentes administraciones, siendo que en todo momento se ha orientado con las enseñanzas de la Universidad

Sobre su militancia partidista aclaró que no fue delegado, y no tuvo ningún nombramiento, asimismo explicó que fue militante del PRI pero renunció hace más de dos años al no estar de acuerdo con los manejos e ideales del partido, por lo que aseguró que en esa situación “no hay nada oscuro (...) uno tiene derecho a ejercer los derechos políticos".

