EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy viernes 22 de octubre

Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre su agenda de trabajo y abordó desde Palacio Nacional los temas más relevantes del ámbito nacional en su encuentro con la prensa. Informó que este día irá de gira a la montaña de Guerrero, en donde visitará diversas comunidades de la entidad.

El mandatario fue cuestionado sobre el combate a la corrupción y acerca de la existencia de algún funcionario que haya sido procesado por delitos relacionados con la corrupción:

"Existe la Secretaría de la Función Pública (SFP) que tiene esa tarea; cuidan que no haya corrupción, y lo mismo en el Poder Judicial, en la Fiscalía, existe una Fiscalía anticorrupción, que tiene autonomía, que es independiente, y están trabajando. Se creó este consejo anticorrupción, incluso cuando se crean estos organismos, la corrupción no se consideraba como delito grave, porque en el gobierno de Salinas se reformó el código penal para que la corrupción no fuera delito grave," señaló.

"Es labor de los ciudadanos, que tienen que denunciar cada vez más. Todo lo que es corrupción se combate y se presentan denuncias ante la Fiscalía, hemos presentado unas 200 o 300 denuncias. Hay órdenes de aprehensión sobre servidores público y sobre particulares también", destacó López Obrador. Además, indicó que próximamente dará a conocer los nombres de estos funcionarios que están siendo investigados por corrupción.

Con racismo es como funciona el "pensamiento conservador"

El presidente fue cuestionado sobre la reciente grabación en la cual el influencer Carlos Muñoz insulta a un mesero y sobre el racismo en la sociedad mexicana: "Cuando hablo de Quadri, Calderón, Salinas, de Diego, etcétera, no estoy obstinado en con ellos, así piensan muchos, es un pensamiento extendido, histórico, es el pensamiento conservador", señaló López Obrador.

Y agregó: "Tiene un fundamento, unos nacen para hacer fortuna, y otros para vivir en la pobreza, 'esa es la ley de la vida', sostienen. Mucha gente piensa así y se alimentan de este discurso, pero está en todos los niveles. Acuérdense de Jorge Castañeda cuando se refiere a Putla, Oaxaca (...) Ofende a un pueblo llamándole no sé cómo, 'arrabalero'."

"Tiene que ver con este pensamiento conservador, de buscar ser superiores, a eso me refiero con aspiracionismo. Se burlan cuando digo el pueblo bueno, si no tuviésemos esa reserva de valores culturales que heredamos de las civilizaciones, quién sabe qué sería de México," concluyó.

La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM: AMLO

Respecto al tema de la UNAM López Obrador: "Respeto las opiniones, no solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado, ejemplos hay muchos. El exrector Narro, de va de secretario de salud y en ese tiempo habla de los ninis, de los jóvenes, que ni estudian ni trabajan. Algo ofensivo. Pero no solo eso, siendo Secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec, estamos hablando del rector," indicó.

"Claro, no todos los maestros son así, entonces, sí se requiere una sacudida, y es una gran Universidad, pero no estuvieron a la altura de la circunstancia. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM (...) El movimiento de los jóvenes, en donde estaba la UNAM, entonces que no se enoje, qué bueno que hay polémica sobre esto," refirió. "No actúo de mala fe, que la prensa vendida o alquilada use esto, tengo mi conciencia tranquila."

