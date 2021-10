Buscan a peligroso ladrón en Boca del Río, lleva 20 asaltos en un mes: VIDEO

En redes sociales se inició una campaña para tratar de identificar a un peligroso ladrón que opera en la zona conurbada del municipio de Boca del Río en el estado de Veracruz debido a que, según se reporta, el ampón ha atracado alrededor de 20 negocios en menos de un mes con total impunidad.

Según reportan diversos internautas, el ladrón es conocido como “El Chucho” y aseguran que en el mismo municipio donde opera, y que su madre sería la dueña de una lavandería de la zona, sin embargo, este último dato no ha sido confirmado.

Atracaría junto a cómplices

A través de redes sociales se difundió un video en el que se muestra uno de los múltiples atracos de este ladrón a una tienda de conveniencia, sin embargo, las imágenes corresponderían a una de sus fechorías cometidas en el mes de enero, pero que sirven como referencia para poder localizar al ladrón.

En las imágenes difundidas, se puede apreciar que el ladrón y un cómplice más se hacen pasar por clientes de la tienda, incluso se acercan a la caja con algunos productos, sin embargo, al ver la oportunidad, uno de ellos le muestra un objeto a la cajera, aparentemente un arma de fuego o un cuchillo, no obstante, en la imagen no se aprecia con claridad, posteriormente, el sujeto camina hacia donde están las cajas y comienzan a sacar el dinero y productos.

Momentos después, el segundo ladrón se suma a su compañero y lo ayuda a sacar el dinero de las cajas mientras amenazan a las cajeras, quienes no pueden hacer nada para evitar que los delincuentes comentan su fechoría. En la parte final del video se aprecia que los ladrones merodean en la zona de los estantes de mercancía y no se aprecia la conclusión del atraco.

Como se mencionó antes, de momento, el único dato que se tiene sobre el ladrón es que es conocido como “El Chucho” y que podría ser habitante de Boca del Río, Veracruz, por lo que en caso de tener información sobre el paradero del delincuente piden reportarlo a las autoridades locales.

Hasta el momento, la campaña para localizar al ladrón únicamente se realiza a través de las redes sociales pues se desconoce si exista una denuncia formal en contra de este delincuente por los múltiples atracos que ha cometido, sin embargo, se espera que las autoridades locales informen si es que se encuentran investigando estos hechos.

