Trabajadores del STJ Colima denuncian falta de pago; paran labores del Tribunal

Alrededor de 700 trabajadores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, entre jueces, secretarios, actuarios y otros, pararon labores este miércoles, debido a que no han recibido el pago de tres quincenas, la segunda de septiembre y las dos de octubre.

José Luis Torres Arreola, presidente de la Asociación de Jueces de Primer Instancia del Estado de Colima, informó que de no recibir el pago del sueldo que les deben mantendrán este paro de labores hasta que sean atendidos.

“Podrá entrar la gente al tribunal y todo, pero no se le va a atender a nadie, a menos de que sean cuestiones meramente urgentes en materia penal y familiar”, sentenció el juez.

Lamentó que aunque el gobierno federal está enviando recursos para el pago de nómina, se están llevando a cabo trámites muy burocráticos que retrasan el pago, debido a la desconfianza de que el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez desvíe recursos, como lo reconoció la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva.

Denunciaron que no han recibido su quincena desde el mes pasado, por la cual no pueden seguir laborando (Foto: Especial)

Por ello pidió que se agilicen estos trámites, pues los afectados son quienes están al frente del gobierno, quienes sólo quieren seguir haciendo su trabajo.

El presidente del STJ, Bernardo Salazar Santana, informó que desde julio pasado, cuando el mandatario estatal, se declaró sin recursos para pagar nóminas, los organismos autónomos como éste también ha sufrido de la falta de las ministraciones mensuales, para pagar sueldo, afectando también a los jubilados y pensionados.

Indicó que hay algunos organismos que sí están recibiendo recursos, pero no es el caso de aquellos como el tribunal, cuya nómina es más alta, ya que no alcanza para cubrir, razón por la cual desde hace un mes no lo han recibido.

El magistrado reconoció que existe el temor de que esta situación prevalezca hasta fin de año, es decir, a pesar del cambio de administración estatal, con el ingreso de Indira Vizcaíno Silva, pues la información que tiene es que no hay recursos.

