Tamaulipas se quedará sin internet y telefonía si trabajadores se van a huelga

De estallar una huelga en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana con Telmex, a partir del 27 de octubre, Tamaulipas se quedará sin internet y telefonía, así lo dio a conocer el secretario general de la sección 18 en Tampico, Alfonso Martínez Duque.

Los trabajadores de Teléfonos de México, salieron a las calles de Tampico, para unirse a la marcha nacional para exigir se respete la clausura 149 de jubilación, ya que la empresa quiere mutilarse su contrato colectivo de trabajo.

Después de caminar sobre la calle Altamira y Colón y concentrase en la plaza de Armas llevaron a cabo un mitin para exponer su situación que afecta a cientos de trabajadores del sur de Tamaulipas.

“Quiere excluir la cláusula de jubilación, esa cláusula la ganamos en conquista, la empresa argumenta que ya no es posible mantenerla vigente porque es una carga por los jubilados que hablemos y los que pronto se jubilarán, ya no quieren pagarnos y nos quieren desaparecer”, expuso el líder del gremio.

Pérdidas en la empresa

Reconoció que han caído los ingresos de la empresa, pero no es por culpa del pago de jubilados, sino porque Telmex a dispuesto sus ingresos hacia América Móvil aunado a que el gobierno Federal anterior encabezado por Enrique Peña Nieto, querían quebrar a Teléfonos de México para beneficiar a Televisa, TV Azteca y otras empresas de telecomunicaciones.

“Para el 27 de octubre de este mismo año, es decir, la próxima semana se irán a huelga, en punto de las 12 de la noche, la empresa ya está enterada, sin embargo no cambia su postura, por ello nos avalamos en la Ley Federal del Trabajo, mientras la empresa no quite su postura de querer mutilarse el contrato colectivo de trabajo se estarán manifestando con la huelga”, puntualizó.

Recalcó que en la zona sur hay 270 telefonistas activos y 480 jubilados y a nivel nacional son arriba de sesenta mil sindicalizados "teléfonos de México es el sistema nervioso del sistema telefónico de todo el país, todas las empresas pasan por las líneas de Telmex, nosotros no queremos afectar al público en general, pero la empresa tal parece que quiere esa confrontación, vamos a defender hasta donde esté nuestro alcance con la ley en la mano” finalizó el líder sindical.

