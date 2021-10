Comisión de Asuntos Migratorios busca destinar presupuesto para atender a migrantes indocumentados

La diputada federal de Tampico y presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Rosa González Azcárraga, dio a conocer que planteará que la Federación otorgue un presupuesto a las entidades que están recibiendo a miles de migrantes extranjeros que buscan asilo humanitario en los Estados Unidos.

La legisladora manifestó que el gobierno de Tamaulipas y los municipios, han tenido que destinar una importante cantidad de recursos para la atención de miles de personas que se quedan varadas en la frontera.

En entrevista exclusiva para El Heraldo Radio Tamaulipas, González Azcárraga, dio a conocer que se instaló formalmente la comisión de asuntos migratorios y de frente a los integrantes de las distintas fuerzas políticas inmersas en el tema, llamó a conformar una agenda plural y transversal que permita ayudar a los mexicanos y extranjeros, garantizando la dignidad humana y la garantía de goce de sus derechos individuales.

"En el presupuesto no viene contemplado nada para Tamaulipas, no es un tema que solo afecta a Tamaulipas, también a otras entidades como San Luis y Zacatecas, ayer instalamos la comisión de asuntos migratorias, no es fácil, pero vamos a presentar una solicitud para que se incluya un presupuesto", puntualizó.