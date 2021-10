"Lo vivo, no hay": responden a Patricia Armendáriz sobre reto a evidencias de desabasto de medicamentos contra el cáncer

En medio de la polémica generada por las protestas de madres y padres de familia debido al desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer en diversas instituciones de salud de nuestro país, la diputada por Morena, Patricia Armendáriz, se volvió tendencia en redes luego de publicar que había solicitado evidencias de esta situación y no obtuvo respuesta.

"Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia"; escribió la también empresaria en su cuenta de Twitter, lo que devino en diversas reacciones por parte de internautas.

Guadalupe Acosta Naranjo compartió su testimonio

Una de ellas provino del diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Acosta Naranjo quien compartió en esta misma red social una imagen de su esposa, quien también recibe tratamiento contra el cáncer:

"Presidente @lopezobrador_ Ella es mí esposa, Sonia, mí Negrita, la conoces. Tiene cáncer de mama. Se está tratando en el sistema público de salud de Nayarit, le agradecemos al personal médico su gran dedicación y empeño. Lo vivo, no hay medicamentos, hay abandono. Sé sensible", se lee en el texto que acompañó a su publicación.

Usuarios reaccionan ante el desabasto de medicamentos

Además del legislador perredista, diversos usuarios de Twitter publicaron sus testimonios acerca de los problemas que han tenido para acceder a los medicamentos para su tratamiento contra el cáncer: "Estimada Diputada @PatyArmendariz tengo las evidencias de dos recetas médicas de anticonvulsivos no surtidos en dos meses por parte de @Tu_IMSS, como también la espera de dos años 1 mes de cita con Neurólogo", respondió un usuario de la red social.

Otro internauta compartió lo siguiente: "Faltan medicamentos en el IMSS, clínica 1 de Zacatecas. El sello que le ponen a la receta es el indicador que le pone el personal de la farmacia para identificar que no está disponible", y agregó la imagen de la receta como evidencia del desabasto de medicamentos.

Ante la publicación, y la serie de reacciones y comentarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio respuesta a los casos presentados por los internautas, a quienes invitó a enviar la queja "por mensaje privado nombre y teléfono de contacto.

