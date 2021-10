Diputados de Morena y aliados desechan propuesta para no tomar la deducción de donaciones

Las fracciones de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados, rechazaron la propuesta de la bancada del PRI para mantener el siete por ciento en donativos individuales a donatarias autorizadas, y desechar la propuesta del Ejecutivo de establecer un tope fiscal del 15 por ciento total de deducciones para personas físicas, con lo que advierten, se afectará a 9 mil Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Luego de que, por falta de legisladores de Morena y aliados en el salón de plenos, la oposición ganó la votación a mano alzada para discutir la reserva presentada por la diputada del PRI, Laura Barrera Fortoul que buscaba frenar el tope en las deducciones por donaciones propuesto por el Ejecutivo, las distintas fuerzas parlamentarias se pronunciaron sobre el tema que finalmente fue desechado por el voto en contra del bloque mayoritario.

Durante la fundamentación, la legisladora priista, refirió que en México se registran alrededor de 36 organizaciones de la sociedad civil por cada 100 mil habitantes, en contraste con otros países de América Latina como Brasil en donde hay 396, en Chile, 130, en Ecuador hay 165, mientras que el promedio de financiamiento gubernamental de los países de la OCDE a las OSC es del 34 por ciento, mientras que en México representa el nueve por ciento de su estructura financiera.

A nombre de Acción Nacional, la diputada Margarita Zavala respaldó la propuesta, al tiempo de que los legisladores de Morena y aliados daban la espalda desde sus curules a la ex primera dama.

“La deducibilidad que ahorita estamos discutiendo es una oportunidad para todas y para todos y para este Congreso. La deducibilidad tiene su sentido social. No, no es para no darle dinero al gobierno, para eso no es. Es para fortalecer a organizaciones sociales que llegan al lugar y en condiciones que el Estado mexicano no puede llegar. Las organizaciones no son un mal necesario, son un bien indispensable para el desarrollo de un país”, señaló Zavala.

Morena niega que reforma afecte a OSC

La mayoría parlamentaria de Morena en voz del legislador Daniel Gutiérrez, negó que la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta afecte a las OSC.

“Porque con esto simplemente queremos dar transparencia de que no se usen las donaciones para las planeaciones fiscales, de que no se usen las donaciones para la evasión fiscal o para la elusión fiscal”, aseguró.

La reforma establece que el porcentaje deducible en donativos individuales a donatarias autorizadas, que hoy es del siete por ciento, se integrará al límite fiscal del 15 por ciento total de deducciones para personas físicas, con lo que se prevé una baja en los donativos que afectará a las Organizaciones de la Sociedad Civil que apoyan a niños y mujeres con cáncer, a menores con quemaduras graves o alguna discapacidad, entre otras.

