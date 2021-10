Influencers de BADABUN podrían ser investigados por la FGR tras hacer un VIDEO dentro de la Guardería ABC

Badabun y otros influencers serán denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los padres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC, pues han violado las restricciones del inmueble con los videos realizados al interior y podrían enfrentar cargos por allanamiento de morada.

El 5 de junio del 2009 ocurrió un incendió en la Guardería ABC ubicada en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 niños con edades entre los 5 meses y 5 años. El siniestro comenzó en una bodega anexa que pertenecía a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y se propagó hasta donde estaban los niños, quienes tomaban una siesta en ese momento.

Son cada vez más los youtubers que, con el propósito de ganar suscriptores y likes, realizan contenido para sus redes sociales al interior de las instalaciones de la Guardería ABC lo que genera un sentimiento de impotencia e indignación a los padres de las víctima, así lo informó su abogado para El Universal.

Badabun, Terror en Hermosillo, NoManches_Mex, Cano Man y Leto Velax son algunos de los sitios e influencers que han compartido contenido de las instalaciones que durante el día se encuentran resguardadas por una patrulla aunque la seguridad no suele ser constante, señala el abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños.

Denuncia a influlencers

El abogado detalló que los padres de las víctimas del incendio llegarán en los próximos días a la Ciudad de México para acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) para tratar asuntos relacionados con el caso, además de que denunciarán a los influlencers que ingresaron al inmueble.

“La gente que sube los videos puede ser demandada, puede ser requerida por la autoridad, pero lo denunciamos y nunca encuentran a nadie, no hacen nada (…) A pesar de ser figuras públicas de plataformas digitales, no han querido hacerlo, porque no están haciendo su trabajo desde hace mucho tiempo”, dijo el abogado en entrevista.

El abogado añadió que quienes han entrado al inmueble “han movido todo, han limpiado una parte de la bodega y ni siquiera se han dado cuenta de eso. Es una cosa seria”.

Sobre el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó en mayo pasado de la culpabilidad de 22 servidores públicos por negligencia que derivó en el incendio de la guardería, por lo que se ordenó a un tribunal fijar nuevas condenas.

