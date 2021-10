Claudia Sheinbaum descarta debatir con los señalados por la construcción de la Línea 12 del Metro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no va a entrar en debate por los señalamientos que hicieron los señalados por el colapso de la Línea 12.

"No voy a entrar en ese debate, no voy a entrar en ese debate, es un debate en el que quieren que entremos y no voy a entrar en ese debate. La Fiscalía tiene su papel, tiene su trabajo, confío en la fiscal Ernestina Godoy. Y nosotros tenemos el nuestro y el nuestro tiene que ver con rehabilitarla", afirmó en entrevista con los medios de comunicación.