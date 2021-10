Padre de niño atropellado en Veracruz pide justicia a AMLO

Alfonso Trujillo Mendoza pidió justicia al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que su hijo murió atropellado por un camión sobre la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de una plaza comercial.

El señor aparece en un video, desesperado, solicitando el apoyo de las autoridades estatales y federales, toda vez que han pasado más de cinco meses y el caso sigue impune.

Carlos Trujillo Ortiz fue arrollado por un camión de la marca Scania de Omnibus de Alba S. A. de C. V., con número económico 1018 y placas de circulación 53RB2Y, el pasado 30 de abril.

Sin embargo, el papá de la víctima indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no agiliza las investigaciones, incluso, acusó de déspota al fiscal número uno, Gerardo Rafael Aguilar Sosa, quien lleva la carpeta de investigación 2435/2021.

También señaló a dicha persona de haber incurrido en presuntos actos de corrupción para beneficiar a la aseguradora, toda vez que no ha enviado la documentación a Servicios Periciales para que se realice el peritaje correspondiente.

Hasta el momento, la aseguradora Quálitas no se ha hecho responsable de cubrir los gastos tras la tragedia, revictimizando a la familia del fallecido.

“Señor Gobernador por segunda vez pido justicia por la muerte de mi hijo. Pido que se haga justicia porque no me han hecho caso. Pido justicia también al presidente Andrés Manuel López Obrador porque no es justo que esto se quede así”, expresó el padre de familia.