Aplazan audiencia de Ramón Sosamontes, excolaborador de Rosario Robles

Ramón Sosamontes, ex colaborador cercano de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, fue citado por un juez para comparecer este jueves por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades que busca imputarle la Fiscalía General de la República, pero la audiencia no se realizó porque el impartidor de justicia tiene COVID-19.

Fuentes federales informaron que la diligencia por videoconferencia estaba programada para este jueves a las 10:00 horas ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor.

Sin embargo, debido a que el juzgador se contagió de COVID-19, la audiencia fue aplazada para el próximo 29 de octubre.

Sosamontes fue jefe de Oficina de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y según la investigación, presuntamente participó en la contratación entre la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo para los spots promocionales de la Cruzada contra el Hambre, por un monto de más de 200 millones de pesos y que forma parte del caso de la Estafa Maestra.

En su declaración ante la Fiscalía, Emilio Zebadúa, otro ex colaborador de Robles, señaló que en reuniones semanales, la ex funcionaria estableció con sus colaboradores el ‘modus operandi’ de la Estafa Maestra y Sosamontes era el encargado de contactar a los rectores de universidades para el desvío de recursos.

“Una vez que se definían y marcaban los tiempos de los contratos/convenios, se realizaban reuniones privadas con operadores fiscales de empresas fachadas, las cuales prestaban el servicio de ser subcontratadas por parte de las universidades y a través de estrategias fiscales sacaban el dinero en efectivo y entregaban dichos recursos en puntos clave.

“Que se establecían generalmente en las distintas oficinas que tuvo la Secretaria Robles, en Sedesol ubicada en Reforma número 116, delegación Cuauhtémoc, colonia Juárez, Ciudad de México, concretamente en la Oficina de la Secretaria Robles o de su jefe de oficina Ramón Sosamontes, en el PH y en Sedatu la ubicada en avenida Reforma 99, col, Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México”, dijo Zebadúa.

DRV