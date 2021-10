Inseguridad al norte de Jalisco no ha afectado las inversiones ni la productividad, aseguran empresarios

Hasta el momento, no se han recibido reportes de empresarios de la zona norte de Jalisco que tengan relación con acciones de inseguridad que les afecte en la productividad o que haya retrasado inversiones, aseguró Xavier Orendáin de Obeso, coordinador general de Desarrollo Económico.

El funcionario dijo que estará visitando la región en las próximas semanas para acercarse y conocer la situación, generación de empleos y retos o situaciones que sea necesario atender por parte de la administración estatal a fin de no afectar la estabilidad o crecimiento en materia económica, especialmente, impulsar la reactivación económica como hasta ahora ha avanzado.

“La inseguridad es un flagelo nacional que yo creo que ningún mexicano puede permanecer indiferente y espero en unas semanas más estar en la zona norte, poder platicar personalmente con los empresarios, ver su sentir, sus impresiones y al día de hoy yo no tengo, digamos, reporte de ninguno de ellos que la inseguridad esté incidiendo en su productividad”, detalló.

Este lunes, a través de un comunicado, representantes de las comisiones estatales de Derechos Humanos de Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango denunciaron la situación que viven los habitantes de la zona norte, y en la que los cuatro estados tienen límites, que ha generado presencia de grupos antagónicos de delincuentes y que luchan por ejercer su poder en cada uno de los territorios.

Orendáin de Obeso insistió que no tiene datos de afectación por esta causa y que las inversiones siguen su desarrollo de forma natural y como ejemplo para detonar la economía local, se ha anunciado la generación de más de 300 empleos y hace un par de semanas se anunció otra inversión de 500 millones de dólares de la empresa Diageo.

“Insisto la inseguridad es un fenómeno nacional y en la coordinación de verdad no tenemos ningún indicio de que la inseguridad esté frenando, al contrario la inversión de Diageo que se va a Atotonilco y a La Barca sigue vigente, recientemente recibió la autorización del cabildo de la Barca para la construcción de la planta y hasta hoy las inversiones no han tenido ninguna incidencia que tenga que ver con la inseguridad para no venir a Jalisco y al contrario cada día recibimos más llamadas”, expresó.

Piden participar en la consulta sobre el pacto fiscal

Al menos 14 organismos empresariales de Jalisco unieron voces para convocar a los jaliscienses para que participen de la consulta por el Pacto Fiscal, manifestando estar a favor del ejercicio ciudadano que convoca el gobierno del estado.

“Queremos que el dinero que pagamos en impuestos las y los jaliscienses se refleje en un presupuesto justo, que nos permita seguir creciendo, generando empleos y bienestar”, argumentan en un desplegado que se hizo público el día de hoy en medios impresos.

El argumento es que hoy el estado no recibe lo que aporta, ya que el gobierno federal sólo regresa dos de cada 100 pesos del presupuesto nacional, aun cuando Jalisco genera ocho pesos en impuestos de esos 100.

Asimismo, explican que a pesar de que Jalisco es la cuarta economía del país, se ubica en el penúltimo lugar en recibir recursos Per Cápita por parte de la federación.

La consulta ciudadana que convoca el gobierno de Jalisco está programada para realizarse por autoridades electorales en el estado las últimas dos semanas de noviembre y las dos primeras de diciembre.

El desplegado es firmado por la Cámara de Comercio de Guadalajara; la Cámara Textil de Occidente; la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive); la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME); el Consejo Empresarial de Jalisco (Cemjal); la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco; Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (Comce); Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ); Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco; la Coparmex Jalisco; Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica; e INDEX Occidente.

Sobre la Consulta

El pasado 6 de marzo del 2021, el Ejecutivo solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) que realizará la Consulta Ciudadana y ésta se llevará a cabo los fines de semana a partir del 20 de noviembre y hasta el 12 de diciembre en los 125 municipios del estado y aunque podrán participar menores de siete a 17 años, como una forma de fomentar la participación social, los votos que serán vinculantes para la determinación que tomará Jalisco, serán los de los mayores de edad, es decir, ciudadanos mayores de 18 años.

Finalmente, se destacó que el presupuesto de 22 millones 546 mil 230 pesos, se debe ver como una inversión y no un gasto porque incluye la contratación de 500 personas, 970 centros de votación y tres mil 273 urnas electrónicas.