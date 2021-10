Comunidades indígenas preparan vigilancia vecinal en Edomex tras asesinato de menor de edad

Al ser olvidados por autoridades y ser golpeadas por la inseguridad, comunidades Otomíes del norte de Toluca se preparan para proteger a sus jóvenes y enfrentar a los delincuentes, ante el asesinato de Guillermo y la violación de su novia hace una semana.

Ante el doble crimen, alistan una red de vigilancia de la escuela secundaria donde cursaban clases y también advierte a los delincuentes que harán justicia por propia mano y no se “tocarán el corazón”.

La zona de San Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexcontitlán y San Diego Linares de los Padres, es el cinturón de marginación y pobreza para el municipio.

Sus habitantes reconocen que son los “nadie” y sólo son visibles en temporada electoral.

Alicia López, tía del menor privado de la vida, anunció que con los padres de familia harán vigilancia para cuidar de los estudiantes de la única secundaria que hay en San Diego Linares, de dónde salieron los jóvenes antes de ser atacados.

“Decirle a los delincuentes que el daño que nos han venido a causar nos está uniendo”, declaró.

Paola Romero Crisóforo, vecina de San Cristóbal Huichochitlán, aseguró que es necesario que se organicen porque los homicidios, asaltos y robos son imparables. Ella está de acuerdo que tengan un silbato y con este se alerte ante cualquier crimen.

Su vecina, la señora Isabel advirtió a las autoridades que ya no les darán su voto si no cambian las cosas pues acuden a ellos sólo en época electoral. A los criminales dijo que como comunidad harán justicia por propia mano y no se tentarán el corazón.

Estas comunidades carecen de alumbrado público, conviven con drenajes abiertos y las indiferencia de policías que no hacen rondines.

Guillermo y su novia, salieron de una secundaria en San Diego Linares de los Padres, y metros adelante él fue víctima de homicidio y la joven agredida sexualmente.

Las comunidades en referencia preparan una megamarcha en Palacio Municipal, en 15 días.

CAR