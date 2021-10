Diputada de Morena ignora a madre de niño con cáncer; se hincó para pedirle ayuda

Débora Guillermina Medina, madre de Carlos Alberto Estada Medina de 14 años de edad, diagnosticado en 2009 con diabetes insípida, le pidió de rodillas a la diputada de Morena, Merary Villegas Sánchez, que se garanticen en el presupuesto de egresos 2022 los recursos necesarios para quimioterapias y tratamientos para niños con cáncer y otras enfermedades, la legisladora que representa al distrito 7 de Sinaloa, se dio media vuelta ante las súplicas de la mujer.

Lo anterior ocurrió durante la presentación del punto de acuerdo de la fracción parlamentaria del PAN para exigir a la bancada mayoritaria de Morena y aliados que se garanticen 5 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para quimioterapias y tratamientos cancerígenos gratuitos para niños con este padecimiento.

En el video en poder de El Heraldo de México, en las curules de la bancada morenista se escucha a la mujer pedir ayuda.

- “¡Ayudennos! -

Respuesta la diputada

En respuesta la legisladora Merary Villegas Sánchez, asegura que están ayudando, acto seguido la señora se inca y le dice a la diputada “-En verdad mi hijo no tiene medicamentos- “en ese momento la diputada da media vuelta y se aleja de la madre de familia quien intenta seguirla, pero cesa en su intento.

Previo a ello, Débora Guillermina pidió a los legisladores sensibilidad para aprobar estos recursos en el presupuesto para el próximo año, no solo para ella y su hijo sino para los cientos de niños en las mismas condiciones.

“Tengo un video de mi hijo pidiendo una ayuda para su hormona de crecimiento y la verdad mucha gente no se toca el corazón para que mi hijo salga adelante, ya que sufrió tantos años, para que ahora no crezca mi hijo, por un medicamento que nadie nos quiere dar, no es justo… yo les pido que nos apoyen, no solo a mí, a todos los niños”, dijo Débora Guillermina.

