PAN piden garantizar tratamientos para niños con cáncer en presupuesto 2022

Madres de familia de niños con cáncer e integrantes de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados exigieron a Morena y aliados que se garantice en el presupuesto 2022 una bolsa de 5 mil millones de pesos para los tratamientos gratuitos de quimioterapias.

Con playeras en las que se leyó la leyenda “México sin quimios” y “No hay quimios”, diputados de Acción Nacional presentaron un punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno federal a solucionar el desabasto de medicamentos anticancerígenos a escala nacional para garantizar el derecho a la vida y la salud de niños y adolescentes.

Acompañados de madres de niños con cáncer pidieron al gobierno federal y a la bancada mayoritaria de Morena sensibilidad y voluntad política estos tratamientos anticancerígenos.

Previo a la presentación del punto de acuerdo en tribuna, los legisladores panistas entre ellos Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo y Rommel Pacheco, en conferencia de prensa expusieron dos historias la de Débora Guillermina Medina, madre de Carlos Alberto Estada Medina de 14 años de edad, diagnosticado en 2009 con diabetes insípida y de Alejandra Zavala Orozco, madre de Lucy Scarlet Carrillo de ocho años de edad, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda L2.

“En el proceso tienden a fallar con la falta de medicamentos, se empezó a atrasar con el metrotrexato, también ha faltado la ciclofosfamida y cuando llegamos al hospital que a veces también nos cuesta trabajo tener el dinero para los pasajes… llegar al hospital y el decirnos ¿saben qué? No hay quimios… es como cualquier otro tratamiento, si no se sigue al pie de la letra disminuye la probabilidad y desgraciadamente tienden a fallecer”, señaló Alejandra Orozco.

Al dar su testimonio, Débora Guillermina, pidió a los diputados ayuda para que su hijo y todos los niños con padecimientos

“Tengo un video de mi hijo pidiendo una ayuda para su hormona de crecimiento y la verdad mucha gente no se toca el corazón para que mi hijo salga adelante, ya que sufrió tantos años, para que ahora no crezca mi hijo, por un medicamento que nadie nos quiere dar, no es justo… yo les pido que nos apoyen, no solo a mí, a todos los niños”, dijo la madre de familia.

En su punto de acuerdo, la bancada panista propone una asignación de 5 mil millones de pesos para garantizar estos medicamentos.

Al presentar la propuesta ante el pleno camaral, la diputada Mariana Gómez del Campo señaló que los fallecimientos por cáncer se han duplicado en 20 años, al pasar de 41 mil muertes en los años noventa, a casi 90 mil en el año 2019, ahí aprovechó para recordar sobre la desaparición del Seguro Popular, lo que dijo, ha afectado a millones de personas.

En respuesta a los gritos de descalificación que se escuchaban desde las curules de los diputados de Morena y aliados, Gómez del Campo, pidió sensibilidad con las familias que debido a la falta de medicamentos han perdido a un ser querido.

“Es increíble que, para un tema tan sensible, un tema en el que todos debiéramos coincidir, tratemos de responder a gritos. Los invito, compañeras y compañeros a que hagamos un esfuerzo, insisto, para que, en el presupuesto del próximo año, solamente tendríamos que pensar en 5 mil millones de pesos para garantizar los tratamientos de cáncer para nuestras niñas, niños y adolescentes. Les recuerdo que el Presupuesto total de este país es de 7.3 billones de pesos. Es solamente una pizquita para nuestros niños con cáncer”, subrayó la panista.