Linchamiento en Huitzilac fue por intento de extorsión: FGE de Morelos

Un intento de extorsión a una familia del municipio de Huitzilac fue lo que ocasionó el linchamiento, indicó Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos.

Al respecto del caso se sabe que el linchamiento se originó al ser señalados cuatro hombres de ingresar a un domicilio e intentar robar, pero al ser descubiertos tomaron como rehén a un menor de edad, por lo que los pobladores los golpearon y quemaron.

En entrevista para Milenio, Carmona Gándara mencionó que tras la investigación por el linchamiento que los hombres que fueron linchados eran parte de un grupo (cuatro personas) que llegaron a la casa de la familia de la víctima, con el fin de realizar un cobro.

La Fiscalía del Estado de Morelos informó que a la 13:30 horas del miércoles 29 de septiembre recibieron un reporte a través del 911 en el que les indicaron que en la calle de Matamoros en la colonia Barrio la Purísima, dos hombres que habrían intentado secuestrar a un menor de edad y en consecuencia, familiares y vecinos retuvieron a los presuntos plagiarios.

“Llegaron a un domicilio particular a exigir el pago de un dinero, al parecer de un pago a la familia, y al no recibir esa exigencia, amenizaron con privar de la libertad a una menor de edad, hijas de estas personas, quienes no permitieron que sustrajeran a la menor, entonces pidieron auxilio a los vecinos, lo que desencadenó en una congregación de pobladores quienes iniciaron la retención de las personas”, abundó.

Y añadió que dos personas escaparon, mientras que los otros dos fueron detenidos, pero los pobladores los llevaron hasta las inmediaciones del Palacio Municipal en donde los golpearon y asesinaron.

