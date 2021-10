Clara Brugada: Iztapalapa recibirá a su nueva alcaldesa en la CDMX

Clara Brugada Molina, militante del Movimiento Regeneración Nacional, rendirá protesta como la nueva alcaldesa de Iztapalapa. La funcionaria obtuvo al menos 57.6 por ciento de votos positivos un total de 383 mil 370 sufragios a favor por parte de la ciudadanía en las pasadas elecciones del 6 de junio.

Al llegar a su segundo periodo en Iztapalapa, Clara Brugada señaló que está preparada para seguir transformando a la alcaldía.



Expuso que sus prioridades son la seguridad y el agua, que son dos de los problemas que aquejan tradicionalmente a la demarcación.



“El tema número uno siempre va a ser seguridad, porque no es un tema sencillo; el otro tema que tiene que ver no solo con la alcaldía sino con la Ciudad, es el del agua y todo el tema de servicios”, afirmó.



En el marco de la toma de protesta de los Alcaldes, Brugada Molina descartó que en estos momentos estén pensando en la candidatura a la jefatura de gobierno, en el 2024, porque se encuentra concentrada en atender los problemas de Iztapalapa.



“No, no, no. Estamos dedicados en cuerpo y alma a transformar esa gran demarcación con tantos rezagos y hoy, cada día, la ponemos a la vanguardia de las demás alcaldías con todo el trabajo que hicimos desde hace tres años”.



Expuso que Iztapalapa es la demarcación más iluminada, con más infraestructura deportiva y cultural pero continuará trabajando para que se tengan parques, equipamiento urbano y programas sociales universales y no discrecionales, en toda una propuesta para seguir mejorando



Clara Brugada aseguró que se vive una coyuntura histórica importante con los tres niveles de gobierno “para que demos un jalón histórico a la situación de mejora en Iztapalapa”.



Clara Marina Brugada, conservó Iztapalapa al lograr el 57.7% de la votación, muy por arriba de la aliancista Teresa Curiel Guzmán, quien registró 29.6% de los votos, por lo que la abanderada de Morena, permanecerá tres años más encabezando la demarcación.



En 1997, llegó a LIX Legislatura de la Cámara de Diputados por el distrito 22 federal, y 3 años después es electa diputada local y en el 2003, fue nuevamente electa diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática.



Fue Procuradora Social del DF y renunció a ese cargo para contender como precandidata para jefe delegacional de Iztapalapa en 2009, aunque 23 días antes de las elecciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le quitó la candidatura y se la otrogo a Silvia Oliva Fregoso.



Como respuesta a esta acción, el ex-candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2006, Andrés Manuel López Obrador impulsó como candidato del Partido del Trabajo a Rafael Acosta Ángeles conocido como “Juanito”, quien se comprometió, en caso de ganar, a renunciar al cargo y nombrar a Clara Brugada como su sustituta a la jefatura delegacional del 2009 al 2012.



En 2016, fue elegida Diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.



En 2018, obtuvo el triunfo electoral como alcaldesa de Iztapalapa para el periodo 2018-2021 y este año logró la reelección por MORENA.

En un evento en el que participarán los nuevos líderes de las demarcaciones de la capital, la política celebrará su triunfo. Desde su campaña ha sido clara en que tendrá como prioridad atender a la ciudadanía.

¿Quién es Clara Brugada?

Fue diputada y vicepresidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México durante el periodo de 2017 y 2018. Esta no es la primera ocasión en la que funge como líder delegacional, ya que anteriormente había tomado el cargo, y mantuvo su mandato desde el 2009 hasta el 2012, además de que fue diputada del Congreso de la Unión.

La política cuenta con una licenciatura en la Universidad Autónoma de México, y formó parte del primer Consejo Ciudadano de Iztapalapa, donde fue presidenta de la Comisión de Usos de Suelo.

En su III Informe de Gobierno aseguró que gracias a las prácticas y los procedimientos que ha adoptado, "los próximos tres años serán los mejores de Iztapalapa, pues lo que hemos invertido y construido estará rindiendo frutos", comentó durante su discurso.

En el evento, hizo énfasis en el apoyo que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum brindaron para reducir el porcentaje de los delitos de alto impacto en la delegación.

¿Cuáles son sus propuestas?

En su reunión con la mandataria Claudia Sheinbaum, presentó su agenda hídrica como una de sus propuestas, ya que busca otorgar apoyo respecto al desabasto de agua en diferentes colonias de Iztapalapa.

"Hay todo un proyecto para mejorar la cantidad de agua para Iztapalapa, la cual es una demanda histórica de la población y ya un punto muy claro sobre donde se tiene que invertir sobre el drenaje; hay 11 lugares y zonas que son prioritariamente focos de inundación", comentó la funcionaria.

Además de este punto, ha señalado el plan de brindar iluminación a 30 mil calles de Iztapalapa, esto gracias a una inversión de mil 300 millones de pesos a lo largo de tres años. De igual manera precisó la importancia de aumentar el número de postes y luminarias con el fin de edificar una contundente infraestructura de alambrado.

Entre otras propuestas, se ha comprometido en abrir escuelas de danza y muralismo en la demarcación con tal de promover la cultura en jóvenes y adultos, por lo que pretende presentar alrededor de 250 espectáculos y actividades artísticas por medio de las plazas y espacios públicos.