Guardia Nacional tiene aceptación del 70% en encuestas, se gana el respeto de la gente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a un año y medio de la creación de la Guardia Nacional esta institución de seguridad se ha ganado el respeto de la población, ya que tiene niveles de aceptación del 70 por ciento en las encuestas.

Durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Cotija, el mandatario federal dijo que la institución debe responder con trabajo la confianza que le está entregando la población.

“Tenemos que continuar avanzando, acreditando de que se trata de una institución para servir al pueblo, que pone orden y al mismo tiempo respeta los derechos humanos, porque esa es otra peculiaridad es otro distintivo de los nuevos tiempos, ya no es mátalos en caliente, ya no es declarar la guerra, ya no es ojo por ojo y diente por diente”, indicó.