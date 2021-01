Hospital en Jalisco, sin espacios para urgencias COVID-19 por falta de ventiladores

Personal de salud que labora en el Hospital General Regional 45, conocido como Hospital Ayala, confirmaron en entrevista para Heraldo Radio Jalisco que al momento no tienen más espacios para atender emergencias por COVID-19, no es que esté saturado, sino porque la cantidad de ventiladores que tienen son insuficientes.

El Hospital Ayala tuvo que reconvertirse para atender COVID debido a la saturación de otras unidades médicas, ahora es híbrido, aunque no revelaron la cantidad de ventiladores con las que cuentan, aseguran que por más que se tengan, serán insuficientes para atender la demanda si no se controla el nivel de contagios.

“Este hospital es híbrido, no era COVID, el área de urgencias se tuvo que reconvertir en COVID totalmente, debido a que en otros hospitales no había espacio y se tenían que trasladar, se tienen que quedar aquí, pero el problema no es que no haya lugar, sino que no hay ventiladores, es lo que la gente no entiende. No son suficientes, a veces ni para pacientes generales que llegan a choque.