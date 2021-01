Claudia Sheinbaum pidió que Raymundo Collins devuelva lo que robó

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió a los señalamientos que hizo Raymundo Collins, extitular del Instituto de Vivienda y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a quien le pidió que devuelva lo que se robó

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina recalcó que no se trata de un asunto político o personal.

“No es un asunto político ni personal ni nada, es una orden de aprehensión, que no se les olvide: la otorga un juez, no es ni siquiera la propia Fiscalía General quien lo otorga o se construyen las carpetas de investigación, como es el caso de otros servidores públicos del anterior gobierno que están hoy en reclusión, que en realidad no eran servidores públicos, porque ser servidor público es otra cosa, eran delincuentes.