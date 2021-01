Se registra conato de incendio en Refinería de Salina Cruz

Trabajadores de la Refinería "Antonio Dovalí Jaime" de Salina Cruz, Oaxaca, reportaron un conato de incendio en la planta primaria 1 que se encuentran en mantenimiento.

El delegado regional de Protección Civil del Istmo Jesús González Pérez, informó que el conato de incendio en la refinería fue controlado por personal de seguridad de Petróleos Mexicanos y no puso en riesgo la integridad de los trabajadores.

El funcionario estatal señaló que el conato de incendio se registró minutos después del mediodía de este lunes, y dado a que no no se salió de control, no fue necesaria la evacuación del personal y no representó peligro para los habitantes de las colonias cercanas a la factoría.

En un comunicado oficial, Pemex que se registraron una serie de detonaciones moderadas con presencia de fuego en la red de drenaje aceitoso de la calle 6, ubicado a un costado de la planta Primaria 1 en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

En su reporte, la Paraestatal confirmó que forma inmediata, personal de contraincendio activó los protocolos de seguridad y atención a emergencias, logrando el control del fuego y sofocado el mismo.

"Es importante mencionar que este acto no representó daños humanos y materiales; la producción", dio a conocer Pemex en el comunicado, además de informar que la refinería continúa operando con normalidad.

Pemex recomendó seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes y de Protección Civil, ante este tipo de emergencias.

Por: Rusvel Salgado