Gobierno de la CDMX pide evitar reuniones por el Día de la Candelaria

La titular de la Secretaría de la Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, hizo un llamado a los capitalinos a evitar las reuniones por el Día de la Candelaria el próximo dos de febrero.

La intención es evitar un rebrote de contagios por Covid-19, después de que la capital del país ya muestra un descenso tanto en los hospitalizados como en los casos positivos.

"Estamos próximos al Día de la Candelaria, por favor no bajen la guardia, porque vamos a tener otra vez una onda expansiva de contagios. No a las reuniones familiares, no a las fiestas, no a los encuentros presenciales, porque se acelera la velocidad de los contagios en estos espacios, sobre todo si son cerrados.