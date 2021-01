Proponen crear en Jalisco notificaciones electrónicas en procesos judiciales

En el Poder Judicial de Jalisco no hay rezagos de casos, sino que hay carga laboral, sostiene el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Daniel Espinoza.

El diputado Salvador Caro presentó hoy una iniciativa para agilizar la resolución de casos judiciales en medio de la pandemia, se contempla la Unidad Concentradora de Notificaciones, así como las notificaciones electrónicas.

Todos estos esfuerzos en el Supremo Tribunal como en el Consejo de la Judicatura permitirá además que la justicia sea pronta y expedita, que también la gente pueda acceder a las resoluciones con mayor facilidad.

Mañana se presentará el proyecto para combatir la corrupción al transparentar los procesos. Daniel Espinoza asegura que así se erradicará esa imagen de corrupción entre jueces y magistrados.

En los juicios, la parte que no tuvo la resolución a su favor, suele acusar de corrupción lamentó el magistrado.

“Hay muchos comentarios, porque en determinado juicio o procedimiento una de las partes no está conforme con lo que resolvió el juez y automáticamente habla de corrupción. ¡Y no forzosamente! El que no se le de la razón a una de las partes se trata de un acto de corrupción, porque además existen mecanismos de defensa”.