Al ritmo de Mijares, Ramírez Marín se registró como precandidato por Mérida para el PRI

Con la canción “Uno entre mil” de Mijares, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín se registró como precandidato del PRI a la alcaldía de Mérida. En el acto, aseguró que en su campaña no habrá venganzas ni agravios para nadie, por lo que invitó a los que se fueron del partido a que regresen para ganarle a los “insensibles” que creen que la ciudad es de su propiedad.

“Vamos a hacer nuestra esta ciudad, no se trata de recuperar, porque no es de nadie, debe ser de todos. Ese es el error de los que hoy gobiernan, creen que es de ellos y que pueden hacer con ella lo que les dé la gana. No, esta ciudad es de los meridanos, vamos a devolverles Mérida a los meridanos, de eso se trata”, enfatizó.