Pacientes Covid-19 en Nuevo León: ¿cuándo deben acudir al hospital?

Para evitar más muertes ocasionadas por dificultades a causa del Covid-19, hoy en la rueda de prensa por la actualización de los casos de Covid-19 en Nuevo León, el Dr. Manuel de la O Cavazos, secretario de salud, de la entidad, informó sobre los cuidados y las alertas que deben monitorear las personas que han sido contagiadas.

Esto también para que no suba el número de pacientes internados. Por eso hizo hincapié primero, en la prevención, que señala “es la estrategia más adecuada” para combatir el Covid-19. Estas medidas son principalmente, no salir. Pero si es sumamente necesario se debe usar cubre bocas, lavarse las manos y tomar sana distancia.

“Los síntomas varían. No sabemos a quien le va a ir bien y a quien no. Por eso es importante atenderte rápidamente. Hay que seguir las indicaciones de tu doctor o doctora. Y todos los días estar en contacto con el médico. No queremos que llegues tarde al hospital. La debilidad del virus es actuar a tiempo”, dijo de la O.

El Dr. De la O, comentó también sobre el temor de las personas a ser intubados. Sin embargo, enfatizó que la intubación, que es un procedimiento que consiste en introducir un tubo endotraquial con un calibre de 8.5 que se conecta al respirador y que “puede salvar vidas”, dijo de la O.

Para este procedimiento es necesario sedar al paciente con anestesia previamente, así que no hay molestias al colocar el tubo en la laringe. La intubación es el proceso final al que se recurre, cuando el paciente no responde a unos procedimientos menores.

De la O, dijo también que de ser posible, es necesario contar con un dispositivo llamado pulsioximetro y un termómetro. El pulsioximetro, mide la saturación de oxígeno, lo normal es que sea mayor que 94%. El aparato también mide la frecuencia cardiaca, lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto.

En cuanto a la temperatura, asegura que debe colocarse el termómetro en la axila, pues depende del ambiente podría variar. Deben de ser 37 grados centígrados, si son más es que algo está mal.

¿Cuando ir al hospital?

Si la saturación de oxígeno es menor a 94 por ciento se debe buscar atención médica que pueda monitorear la oxigenación

Si la saturación de oxígeno, tomada con el pulsioximetro, es menor de 90, se debe acudir de inmediato al hospital.

De acuerdo con el secretario de salud, Nuevo León es uno de los estados que tienen la tasa de letalidad por Covid más baja del país. Sin embargo, el número de muertes sigue en aumento. Hoy 25 de enero se registraron 44 fallecimientos más que suman un total de 7,457 hasta la fecha.