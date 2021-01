Pacientes con emergencias por COVID-19 tardan hasta seis horas para hallar un hospital

Hasta casi seis horas, paramédicos de la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco, tardan en hallar una cama para una persona con COVID-19, debido a la alta ocupación hospitalaria que hay en dichas entidades, lo que reduce la posibilidad del afectado de atenderse oportunamente.

“En emergencias como estas, el tiempo es clave y con hospitales saturados, o con sitios que no admiten a los pacientes, hay que esperar hasta cuatro horas en las casas y muchas veces ya no hay nada qué hacer”, señaló Aurelio Ponce, paramédico de la capital guanajuatense.

Emergencias desatendidas

Aseguró que no es la única emergencia que se ve desatendida, pues el continuo requerimiento de ambulancias hace que no se pueda dar seguimiento a todos los contratiempos.

Hasta ayer, el gobierno federal reportó seis entidades con una ocupación hospitalaria por arriba de 80 por ciento. La más afectada de la lista es la CDMX, con 89 por ciento de camas ocupadas, seguido del Edomex, con 85, y Guanajuato, con 83.

Lo anterior, llevó a que incluso en llamadas con el 911, las familias en busca de un hospital tardaran entre media hora a dos horas, en ser canalizados a una clínica que atendiera este padecimiento, lo que se suma a las horas de traslado.

Dos horas...

“Mi papá estaba muy enfermo y nos mandaron hasta Ecatepec”, destacó Camila, originaria de Atizapán de Zaragoza, Edomex, quien mencionó que tras la llamada al 911, esperó alrededor de dos horas para recibir indicaciones para trasladar a su pariente y el sitio quedaba a dos horas de su ubicación.

A pesar de que sólo 19 por ciento de las personas con COVID-19 se atienden en un hospital, la saturación no deja de ser un problema, pues incluso entidades con menos de 70 por ciento de ocupación tienen complicaciones para el traslado de pacientes, como Jalisco. “Desde que se relajaron las medidas para no afectar el Buen Fin, el número de infectados creció y ya no nos damos abasto”, remarcó Guillermo Segura, paramédico de Guadalajara.

Por Frida Valencia

