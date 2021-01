Hospitales privados no son considerados para aplicación de vacuna contra Covid-19

La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa reveló que dentro de las remesas de vacunas anti Covid-19 que se han estado recibiendo en Tamaulipas no se incluyó al personal médico de hospitales privados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncio que ya se estarían aplicando las vacunas a enfermeras y doctores de los hospitales privados, pero en el segundo envió para Tamaulipas no se consideró al personal de hospitales privados.

“Vamos a tener los reclamos y se va a pensar que somos nosotros, quienes no queremos vacunar, eso lo quiero aclara para que no se generen malentendidos, las listas vienen de México, no viene personal de la línea privada para estas mil 950 dosis”, insistió.