Difícil crear empleos formales con ciertas políticas laborales: Armando Leñero

Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal (CEEF) señaló que en las cifras del empleo, en general, donde junta a todos los que son formales e informales, las personas que estaban ocupadas en diciembre de 2019 contra las que se tiene a la fecha, se han perdido 3 millones de ocupaciones, que incluyen trabajadores freelance, empleados formales e informales.

Indicó que los que están registrados en una institución de seguridad social, que son los empleos formales, se perdieron 687 mil, por esto, los tres millones han pasado a la población no económicamente activa, es decir, que no están buscando trabajando porque no lo encuentra pero que están disponibles.

Formalidad vs informalidad

Señaló que muchos de los que estaban en la formalidad han pasado a la informalidad, además, en 2021, la pobreza laboral. aquella que es el ingreso producto del trabajo o de la ocupación, se ha incrementado el ocho por ciento, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Al respecto, Leñero señaló que a principios del año se tenían 2.5 de trabajadores por cuenta propia y ahora se tienen 11.8, es decir, lo que trabajan por su cuenta también han disminuido.

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo en el Heraldo Radio, el presidente del CEEF, afirmó que el PIB estará optimistamente cerca del tres por ciento.

Leñero se sorprendió al saber que las enfermedades por Covid-19 en este periodo, son consideradas enfermedades profesionales cuando no es una enfermedad propiciada por el entorno laboral, como los son los accidentes laborales.

