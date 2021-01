Dar batalla sin confiarse: Luis Donaldo Colosio sobre su candidatura con Movimiento Ciudadano

Luego de especulaciones electorales y que evaluó el partido con el que se sumaría por la presidencia municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, señaló que la intención es ir con Movimiento Ciudadano, una vez que se lograron a través de un respetuoso dialogo los acuerdos necesarios para tomar esta decisión

"Esperaremos la sesión de la Comisión hacendaria de Movimiento Ciudadano y el voto para ser favorecidos" dijo Colosio Riojas

¿A la cabeza en las encuestas?

Indicó que las encuestas son una radiografía para medir el momento, y no refleja el resultado de una elección, además, señaló que trabajan procurando dar una extraordinaria batalla sin confiarse de la información de las encuestas, asumiendo que, "podría estar en último lugar, porque siempre hay que dar la mejor batalla si no, no hay batalla que librar".

El candidato a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano destacó que cada candidatura, proyecto y las personas que conforman cada proyecto político, salgan a comunicar a la gente, la plataforma, la estrategia y el plan de trabajo para su ciudad, su estado y su país.

"Todos tenemos la obligación de comunicar efectivamente con congruencia, seriedad, mucha sensibilidad y empatía por los tiempos difíciles que estamos viviendo en estos momentos", dijo el candidato por Movimiento Ciudadano.

Precisión en las campañas electorales

En entrevista con Blanca Becerril para República H en el Heraldo Radio, el diputado local con licencia dijo que se tienen que ser congruentes y respetuosos de lo que el cargo demanda, por lo que no se puede prestar a cualquier tipo de comportamiento que pierda la confianza de la gente, ya que se merece servicio público de altura, gente honesta que trabaje de la manera más profesional.

Aseveró que estas características antes mencionadas son un principio de todo lo que conforma su equipo de trabajo y señaló que la realidad que se vive en materia de salud es muy grave.

Sin embargo, precisó en qué se debe ser procuradores de la democracia y de la justicia, siendo creativos y pensar fuera de la caja y buscar maneras de establecer la comunicación con la gente sin hacer que corran algún tipo de riesgo.

"Tenemos que ser prudentes y ser más efectivos", afirmó.

