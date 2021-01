Luis Donaldo Colosio va por Monterrey, aún no define con qué partido

Aunque aseguró estar listo para contender por la alcaldía de Monterrey en los próximos comicios, el todavía diputado local por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio mantiene la puerta abierta para hacerlo apoyado por diferentes partidos.

En entrevista con Lila Cortés para Heraldo Radio Monterrey, el legislador aseguró que se encuentra hablando con diferentes políticos y definiendo su plataforma para contender por la capital regiomontana.

Aunque el diputado llegó al Congreso local apoyado por Movimiento Ciudadano, en las pasadas semanas ha trascendido que ha habido un distanciamiento entre Colosio Riojas y la dirigencia nacional, así como con el senador con licencia y precandidato a la gubernatura por MC, Samuel García.

Incluso, trascendió que estaría en pláticas para contender por la alcaldía regia apoyado por la alianza Juntos Haremos Historia por Nuevo León, que incluye a Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza.

Aunado a esto, Colosio Riojas denunció los acosos que ha recibido por parte de sus contrincantes políticos en semanas pasadas.

“Están siguiéndome, acosándome, grabándome, a mis vecinos, a mi familia, siguiendo a mi esposa… Intentaron meterse a casa de mis suegros para sacar información, pero como alguien que ha vivido de lo peor que tiene la política en carne propia, esto no me asusta. Ellos piensan que me van a intimidar”, condenó.