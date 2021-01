Gobierno de Solidaridad pide seguir con medidas sanitarias

La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, hizo un llamado a los solidarenses a seguir con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia, ante el regreso al semáforo naranja en la Zona Norte de Quintana Roo a partir de mañana, debido al incremento de contagios.

“La salud, como la vida misma, es y será nuestra prioridad. Por ello, extiendo esta calurosa invitación con la mano en el corazón, para cuidarnos y ser responsables, cuidando que en todo momento implementemos todos los protocolos sanitarios, pues al hacerlo protegemos nuestras vidas y logramos romper la cadena de contagios”, externó Beristain Navarrete.

Aunque esta fase no restringe las actividades en su totalidad, sí disminuyen los aforos y ciertos trabajos considerados como no esenciales, por lo que, instó a la población a no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención sanitarias.

En caso de presentar alguna sintomatología relacionada con el Covid-19, el gobierno de Solidaridad ha habilitado los centros de Villas del Sol y El Petén, para atender a personas con enfermedades respiratorias y con este virus, señaló el director de Salud Física y Mental, Héctor González Rodríguez.

Asimismo, están a disposición de la población las “Líneas Solidarias por la Salud”, atendidas por profesionales médicos las 24 horas, con el objetivo de dar asesoría a través de los números telefónicos 984-246-1468, 984-246 2822, 984-233-9933, 984-233-5732 y 984-233-3368.