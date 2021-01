Olvidan autoridades de Jalisco exigir a empresarios del transporte público medidas contra COVID-19

Comercios, restaurantes y ciudadanos han realizado sacrificios para evitar el aumento de contagios por el nuevo coronavirus, al grado de quedarse sin empleo, su negocio o dejar de ver a un ser querido, pero la exigencia del Gobierno de Jalisco no es la misma para todos frente a la pandemia, tal es el caso de los empresarios transportistas, quienes no han tenido modificación alguna en su operación.

“Hasta cierto punto es algo desagradable, incómodo. El estar esperando un camión y que llegue repleto de personas, inclusive algunas no toman las medidas necesarias, si pasaran más camiones o pasaran más frecuentemente no sería tan incómodo”, expuso un tapatío.

Esa es la percepción de los tapatíos que son usuarios del transporte público quienes, en sondeo realizado por Heraldo Radio Jalisco, confirman que no se ha modificado la frecuencia de paso para evitar aglomeraciones, las unidades lucen sucias, no se sanitizan, no cuentan con gel antibacterial en su ingreso, mucho menos cuentan con tapete sanitizante al ingresar, exigencias comunes que son motivo de sanción por lo inspectores de los Ayuntamientos.

"Lo que nos hace falta más transporte para que podamos movilizarnos más. El paso de camiones es un poco más lento, si hubiera más camiones no se aglomeraría tanta gente", señaló una tapatía entrevistada.

Los empresarios transportistas no han adoptado ni una sola medida extraordinaria frente a la pandemia, en las horas pico la constante son unidades repletas y en la mesa de situación instalada para tomar medidas frente a la pandemia, no han emitido medidas para los empresarios transportistas sobre la movilidad de los ciudadanos.

Por Ricardo Gómez