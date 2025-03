VIDEO: conductora de motocicleta por aplicación muestra el momento en que fue acosada por pasajero

Este 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres han salido a las calles de toda la República Mexicana con una consigna clara: exigir una vida libre de violencia de género y acoso, así como investigaciones exhaustivas para localizar a los presuntos feminicidas.

Fue en la plataforma de TikTok, donde una usuaria identificada como @Montse_mora95, mostró el momento en que un pasajero que solicitó sus servicios como conductora de motociclista por aplicación la acosó verbalmente y las acciones quedaron documentadas mediante una cámara que estaba colocada en el vehículo.

En las imágenes que han circulado en plataformas digitales se observa como el hombre sube en la parte trasera de la motocicleta y durante todo el trayecto lanza una serie de comentarios lascivos y misóginos. A pesar de que la biker le pide que se detenga, él siguió con su violencia.

"Nunca me había tocado una conductora mujer, eres muy guapa, no entiendo porque te enojas si solamente me estoy agarrando, es que me puedo caer", se escucha decir al sujeto

En un inicio los usuarios de TikTok en un acto de revictimización han dudado de la veracidad del material audiovisual, sin embargo, fue la misma Montse quien en un segundo clip aseguró que la empresa en la que labora la apoyará para colocar una denucia contra el pasajero.

"Agradezco mucho el apoyo que he recibido por parte de todas, perdón por no saber cómo reaccionar ante una situación así", declaró Montse en TikTok

Foto: TikTok /@Montse_mora95,

Denuncia de mujer motociclista ocurre después de denuncia falsa de taxi por aplicación

Cabe señalar que el caso de Montse ocurre semanas después de la denuncia falsa que vivió un conductor de taxi por aplicación en la Ciudad de México. "Avanzas o te avientas cinco años de cárcel", fueron las palabras que lanzó la usuaria, por lo que ha generado un debate sobre las denuncias falsas y la perspectiva de género.

De acuerdo con las imágenes, los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero alrededor de las 14:00 horas. En el video se observa como el conductor coloca la cámara para tener una evidencia. Segundos después, la mujer de aproximadamente 35 años de edad le grita al operador identificado como Isaac Lozoya para que siga sus instrucciones viales, pero cuando él le pide bajar del vehículo por el tono agresivo, ella decide manipular su versión.

Tras varios minutos de pelea, ambos sacan sus celulares. Ella a las autoridades, y él a la aplicación de pertenencia. "Estoy sobre Avenida Revolución, el conductor con el que vengo me viene acosando el conductor del Uber en donde vengo, me viene acosando, me viene haciendo preguntas (inaudible)", relató la mujer al celular.

Así vivió conductora de aplicación acoso por parte de un pasajero