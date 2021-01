Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Preescolar, 22 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación preescolar. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 22 de enero para preescolar. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este viernes.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás información en materiales ilustrados. Escucharás y participarás en la lectura de nombres. Explorarás rimas o cuentos en verso. Escucharás la lectura o recitación de rimas o cuentos en verso. Escucharás información sobre dónde se localizan algunos objetos del hogar.

House Objects song

¿Te gusto el video? ¿Lo recuerdas de alguna sesión pasada?

Look at this table / Observa esta mesa.

Here there are some objects / Hay algunos objetos.

The rhyming words rap

Plant, Plant, Plant

Ant, ant, ant

It is a plant with an ant!

car, car, car

star, star, star

It is a car with a star!

dish, dish, dish

Fish, fish, fish

It is a dish with a fish!

boy, boy, boy

toy, toy, toy

It is a boy with a toy!