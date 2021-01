Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | 1°, 2° y 3° de Secundaria, 21 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación secundaria. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 21 de enero para secundaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este jueves.

Lo que vas a aprender en primero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás y manejarás con soltura distintas maneras de analizar un texto y utilizar la información con ayuda del resumen, la paráfrasis, la cita textual y tu propia opinión.

Puedes realizar las fichas en tu cuaderno, o si lo prefieres y tienes fichas en casa, podrás usarlas para mayor comprensión, o en su defecto, puedes elaborarlas con hojas blancas o de color. También si así lo quieres, puedes buscar en esta materia u otra que te guste un tema que sea de tu interés para localizar y concentrar información sobre éste.

¿Qué hacemos?

¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió la televisión, la radio, el celular? o ¿de qué manera pudieron elaborar tantos vehículos a partir de uno?

Los avances científicos, en su mayoría, son el resultado de las investigaciones que anteceden a un informe. Si los científicos e inventores no hubieran dejado registro alguno de sus creaciones, observaciones y procesos, con dificultad se habría podido avanzar y descubierto un sinfín de cosas, incluyendo la televisión o el celular.

Por ejemplo, las primeras computadoras no eran como hoy las conoces, fueron disminuyendo en tamaño y aumentando en aplicaciones, velocidad y funciones; todo ello conforme a que los seres humanos modificaron y perfeccionaron la tecnología necesaria para hacerlas funcionar, basándose en las necesidades humanas y económicas.

Pues bien, con ello se pretende decir que, si no fuera por el registro de los informes, difícilmente se preservaría el conocimiento y cada investigador o investigadora tendría prácticamente que partir de cero, en lugar de basar su trabajo y sus investigaciones en los informes y documentos de todos aquellos que los o las antecedieron.

Probablemente en ciclos escolares anteriores has registrado información en fichas y recuerdas cómo es su elaboración; en esta sesión se retomarán dichos conocimientos y se buscará llevar a cabo el registro de manera metódica y formal, convirtiéndolo en un recurso para investigar y elaborar textos como un fichero, una monografía, un ensayo o una exposición.

Por ejemplo, un compañero de primero de secundaria llamado Pedro, necesita saber cómo usar esta estrategia para poder manejar la información que investigó para exponer en su clase de Historia. Él escogió trabajar en torno a la Segunda Guerra Mundial, en específico la exclusión judía. Pedro cuenta con libros de texto, páginas de Internet, revistas y periódicos para extraer información.

Cómo registrar información de las fuentes consultadas: la cita y la paráfrasis

Lo que vas a aprender en segundo de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión se ahondará respecto a la influencia que ejercen los grupos sociales en la construcción de la identidad. Para ello, se precisará cuáles son los grupos sociales y se destacará su importancia, particularmente cómo es que sus expresiones y manifestaciones influyen.

¿Qué hacemos?

Analiza la siguiente información. Como has estudiado en distintas sesiones de esta asignatura, en la etapa de la adolescencia se experimentan diversas vivencias, una de ellas es la búsqueda y construcción de la identidad, esto es, estás definiendo quién ser y cómo ser.

Algo que da la pauta para conocerte e ir definiendo tu identidad es responder preguntas tales como:

¿Quién soy?

¿Quiénes influyen en mí?

¿Qué características me definen como persona?

Intenta dar respuesta a estas preguntas y, si te es posible, anota tus ideas, para que, en función de éstas, reflexiones y las complementes a lo largo de la sesión.

Seguramente mencionarás varios aspectos o rasgos que consideras que te definen; sin embargo, es probable que no te resulte muy sencillo responder o, por el contrario, contestarás con mucha seguridad.

Independientemente de lo que suceda, no te preocupes. El conjunto de características o rasgos que estés pensando o escribas, hará referencia a aspectos que tienen que ver con la influencia que has recibido de las personas más cercanas; pero, también a los diversos grupos sociales de tus entornos, e incluso, de aquellos con los que no necesariamente tienes contacto directo.

Para precisar qué es la identidad y cómo se construye, observa el siguiente video y toma nota de lo que consideres necesario.

Desafíos de la adolescencia: formación de la identidad personal

La identidad es el conjunto de rasgos o características propias que te distingue y te hace única o único, tanto a nivel individual como colectivo. Ese conjunto de rasgos está influido por las experiencias propias, las personas que te rodean y las condiciones y situaciones que prevalecen en tus entornos.

Para complementar lo anterior, observa con atención el siguiente video.

De dónde soy

Como se explicó en el video, la identidad colectiva es fundamental para sentirse como parte de un grupo, permite forjar la personalidad de cada una y cada uno, al reconocerse como alguien diferente, pero a la vez como integrante de un grupo, ya sea social o cultural.

Asimismo, es necesario resaltar que, además de la influencia que tenemos de nuestro entorno inmediato, también recibimos influencia de las expresiones y rasgos que caracterizan a los grupos sociales, en términos amplios, como es la sociedad, tales como el idioma, la nacionalidad y otros más.

Para complementar esta idea, observa con atención el siguiente video del minuto 0:20 al 0:50.

México, nación multicultural

Pertenecemos a la sociedad mexicana, la cual puede ser considerada como un gran grupo social que consta de todas las personas que habitamos un territorio y que, como parte de nuestra identidad, tenemos rasgos que nos distinguen como la nacionalidad, hablar el idioma español o alguna de las 68 lenguas indígenas; compartimos una historia y un conjunto de tradiciones.

Recapitula. En esta sesión, se explicó cómo influyen los grupos sociales de nuestros entornos en la conformación de la identidad. Se precisó que si bien, los grupos de pertenencia nos aportan elementos para nuestra identidad, también hay grupos sociales a los cuáles no pertenecemos, pero que también generan cierta influencia.

Consulta tu libro de texto para saber más acerca de cómo influyen los grupos sociales en la conformación de la identidad.

Lo que vas a aprender en tercero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás los diferentes problemas que enfrentan las personas y grupos sociales originados por la desigualdad y la marginación. Necesitarás tu cuaderno de notas, hojas de colores, lápiz o pluma.

Como habrás escuchado en noticieros, leído en periódicos o noticias de Internet, la desigualdad en el mundo es un problema que afecta a muchas personas. Puedes imaginar que entre los problemas que se enfrentan están el hambre y la mala alimentación, la falta de servicios, las carencias educativas, entre otros. Pero, ¿qué otros problemas son motivados por la desigualdad?

Observarás que hay diferentes problemas motivados por la desigualdad. La desigualdad socioeconómica, por ejemplo, refiere a los contrastes que se presentan entre un grupo minoritario de personas que concentran la mayor parte de la riqueza, respecto a las personas que viven en situación de pobreza y no logran cubrir sus necesidades más elementales.

¿Qué hacemos?

Es importante recordar que existe un marco legal internacional y nacional que garantiza que las personas puedan tener acceso al ejercicio a los derechos humanos.

Has estudiado, en sesiones previas, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero, reconoce la igualdad de las personas.

Este documento también señala, en su artículo 25°, que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Condiciones que el Estado debe proporcionar a su población, mediante políticas, programas e Instituciones.

Cómo has estudiado también, en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 3:11, para saber qué es el Índice de Desarrollo Humano y cómo se mide.

Desigualdad mundial

Puedes rescatar que el IDH considera la esperanza de vida, escolaridad promedio y el producto interno bruto per cápita, es decir, por persona. Aunque debes destacar también que son datos de 2016, cuando consulten información recuerda preguntarse si es la más actualizada.

Al no reconocer a las y los que son distintos a nosotras y nosotros no se dan condiciones para la inclusión. La desigualdad social también contribuye a la migración; observa el siguiente video del inicio al 3:46, que te explica qué es, sus causas y consecuencias.

Jóvenes migrantes

Aunque, aparentemente, la migración también tiene consecuencias positivas como mejorar la calidad de vida personal y de la familia, además de la reactivación de la economía de las comunidades de origen. Sin embargo, es innegable que puede darse la fragmentación familiar, porque uno de los padres o ambos, dejan a los hijos para poder ganar dinero y satisfacer sus necesidades básicas, viviendo separados, incluso años, no teniendo la oportunidad de vivir como una familia unida, que crece y se apoya mutuamente.