Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | 1°, 2° y 3° de Secundaria, 20 de enero: actividades y respuestas

¿Alguna vez habías escuchado esta frase? La humanidad necesita mujeres y hombres prácticos, que saquen el mayor provecho de su trabajo, y, sin olvidar el interés general, salvaguardar sus propios intereses. Pero la humanidad también necesita gente creativa, para quienes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante que les resulte imposible dedicar su atención a su propio beneficio. Como sucedió con Marie Curie. ¿Has escuchado hablar de ella? Una mujer galardonada y todo un arquetipo para la sociedad y las mujeres.

Marie Curie es conocida por ser la primera mujer científica en recibir dos Premios Nobel y ser la primera catedrática de la Universidad de la Sorbona de París. Ella descubrió materiales muy importantes que se encuentran en nuestro entorno.

- Describirás el proceso de diseño para construir un objeto técnico.

- Conocerás las propiedades de los materiales a utilizar en el objeto técnico.

- Aprenderás sobre la transformación de los materiales a utilizar.

- Valorarás los resultados del objeto técnico.

- Identificarás las consecuencias naturales y sociales por el uso de los materiales elegidos.

Siempre usamos cuaderno, lápiz y bolígrafo, pero, te has preguntado:

- ¿De qué están hechos?

- ¿Cómo se fabrican?

- ¿Cómo están compuestos?

- ¿Qué materiales se requieren y por qué procesos de transformación pasan?

Es interesante conocer las características de los materiales, así como el proceso de transformación que van teniendo estos objetos técnicos. En la sesión pasada aprendiste sobre los tipos de materiales que existen, ¿lo recuerdas? La madera con la que está hecho el lápiz, ¿qué tipo de material es?

La madera del lápiz es un material de origen natural que es renovable, pero con un uso mesurado. Así como el grafito, que es un mineral de carbono que está comprimido para ser utilizado como el elemento principal del lápiz que nos sirve para el trazado. Los lápices modernos se fabrican industrialmente mezclando el polvo de grafito y arcilla, molidos finamente, agregando agua, formando minas largas que se cuecen en un horno. El grafito es un material tan quebradizo que es necesario que lo cubra la madera.

¿Te ha pasado que le sacas punta al lápiz y la punta se rompe? Esto es debido a que en algún momento dejaste caer el lápiz al piso y el delgado filamento de grafito se resquebraja, rompiéndose todo, no es observable a simple vista, hasta que estamos en el proceso de sacarle punta. Ahora que sabes esto, seguro que vas a tener más cuidado con tus lápices de grafito y de color, pues es muy cansado sacar punta y que ésta se rompa de inmediato.

La madera empleada en los lápices es madera maciza. Esta procede directamente del tronco. El tronco al ser cortado se somete a procesos de secado y con este proceso deja de ser madera verde, o sea, la que procede del tronco recién talado. El proceso de secado consiste en reducir la humedad de la madera. Así se consigue cortar tablas, tableros o listones. La calidad y la resistencia dependen del árbol del que proceda la madera.

También tenemos la chapa. El término chapa se refiere a una fina hoja de madera, en este caso de un espesor uniforme. De esta forma se habla de chapas decorativas, que suelen ser más finas y su aplicación es meramente decorativa, es decir, la vista final.

Las chapas se obtienen de una forma similar a la de sacarle punta al lápiz. Lo que se hace es quitarle la corteza y las primeras capas al tronco ya talado, posteriormente se coloca de manera horizontal para pasarlo por una navaja muy larga y hacer girar el tronco, para así obtener una hoja fina, que se va cortando a las medidas estándares que tiene la industria maderera.

En el contrachapado o mejor conocido como “triplay”, se emplean distintos números de chapas, siempre en número impar, que se van colocando con la veta de la madera de forma perpendicular, para así evitar que la chapa sufra deformaciones, pues el sentido de las fibras de la madera de una chapa evita que la chapa que está en contra se pueda deformar y con ello se logra tener mayor resistencia mecánica.

Por último, el aglomerado son tableros fabricados con diversos materiales triturados y unidos con resinas a presión y calor. Es recomendable para cualquier situación en la que no quede a la vista o para equipamiento provisional, no se recomienda su utilización en condiciones de humedad, pues la absorbe, se hincha y no se recupera con el secado.

Ahora que ya conoces estas maderas, identifica los objetos que se encuentran en tu entorno y que estén elaborados con madera. Esos objetos ¿están hechos con madera maciza? O ¿acaso se empleó contrachapado?, ¿quizás están hechos de algún tablero como el MDF?

Identificarás los diversos momentos de la acción que se encuentran en una narración, y que pueden ser sintetizados a partir de diversas viñetas; es decir, en imágenes, en la forma en que se captura un momento de acción, de una narración.

Lo que estudiarás en esta sesión te permitirá comprender cómo las viñetas pueden ayudar a observar y analizar una narración.

Para comenzar con esta sesión, será importante recordar que te has acercado de distintas maneras a las historias y a las imágenes.

En la actualidad, casi todos estamos familiarizados con las imágenes. Por ejemplo, las que generan la televisión, el cine, o las que se capturan con los celulares y las cámaras. Piensa en las imágenes, como fotografías, como la captura de instantes de acción.

¿Cómo se relacionan con las historietas?

Las historietas tienen características similares, que deben considerarse al momento de realizar alguna.

Las historietas logran sintetizar algunos momentos de la historia, y para dar claridad al lector, deben crear los espacios que permitan narrar mejor los sucesos.

A continuación, observa el siguiente video de un resumen de Midas, el rey de Frigia. Este personaje protagoniza uno de los mitos más conocidos de la antigüedad, que fue retomado por el poeta Ovidio en su texto de las Metamorfosis.

Poderoso caballero es Don dinero

Como te habrás dado cuenta, el video cuenta lo que le aconteció al rey Midas por ambicioso, y las imágenes de éste ayudan a entender los momentos más importantes o específicos del mito.

La historieta es una manera de contar historias o de recrear sucesos históricos. Es una forma de acercarnos a diversas narraciones que pueden tener distintas finalidades. Hay historietas para divertir, para informar, para educar. Sus temas pueden ser humorísticos, policíacos, fantásticos, de ciencia ficción, de terror o misterio.

Pensando en esa misma variedad de viñetas que se pueden utilizar para la creación de historietas, pueden surgen algunas dudas. Para ello, observa el siguiente video.

Video. Estudiantes

Para dar respuesta a las preguntas del video anterior, es importante recuperar una serie de aspectos que las viñetas tienen y que también se deben considerar en la realización de una historieta.

Ahora, para dar más claridad al tema y reflexionar sobre la relación entre las viñetas y los momentos de acción, observa el siguiente video.

Los mitos entre la ficción y la realidad

Este texto poético es un parteaguas para otras leyendas, mitos y narraciones variadas de la antigüedad. Y muestra ciertos elementos que se deben tomar en cuenta para repensar cómo se podrían relacionar las viñetas y los momentos de la acción.

Es momento de observar la historia resumida de este poema a través del siguiente video.

La amistad en la historia de Gilgamesh

La relación de las imágenes con los momentos de acción permite pensar no sólo en el movimiento, sino en el paso del tiempo y, claramente, en las acciones.

Es importante tomar en cuenta que las viñetas no deben reflejar momentos que se puedan obviar y, en cambio, se debe reflexionar que tal ilación deberá tomar en cuenta varios aspectos:

¿Qué es lo que pretende mostrarnos la narración original?

¿Qué aspectos se retoman de tal narración para crear la historieta?

¿Cómo muestran las viñetas esta ilación entre los momentos de acción?

¿Es lógico este recorrido y retoma la esencia de la narración original?

Te has preguntado alguna vez, ¿qué pasaría si escribieras tu nombre de manera diferente?

¿Crees que tendría algún impacto en la forma de identificarte?

En esta sesión lo vas a descubrir y para ellos necesitas tener a la mano tu cuaderno, bolígrafo y tu libro de texto.

Te recomendamos que vayas tomando notas de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión.

Esto te será de gran ayuda para la comprensión de algunos términos, así como de la escritura correcta de tus datos personales.

Los nombres propios son sustantivos que se usan para designar a personas, lugares, eventos, empresas o cosas con un nombre singular. Hacen referencia al efecto de nombrar.

“Nombrar” es asignar o determinar lingüísticamente un objeto, lugar o persona.

Observa el siguiente video:

Video 1. Los nombres José Carlos

El nombre propio brinda a la persona identidad y los apellidos representan a la familia de la que se proviene.

El documento legal que determina cómo se escribe y cómo debe escribirse siempre tu nombre o nombres es: el acta de nacimiento.

Por ello, los nombres y apellidos deberán escribirse tal como aparecen en dicho documento.

En algunas ocasiones cuando te piden tus datos y se escribe de manera distinta, incluso si sólo se trata de una letra, debe solicitarse de inmediato la corrección.

Un error en una letra o acento es un asunto de gran importancia, pues de mantenerse podría implicar problemas graves con tus documentos oficiales.

Un asunto que debes de tomar en cuenta al llenar un formulario es la escritura sistemática de los nombres propios.

Esto quiere decir que debes escribir tu nombre de la misma manera en todos los documentos, así como el domicilio, referencias personales y toda la información que se te solicita.

A veces, los nombres pueden ser muy largos, aun así, es importante escribirlos siempre completos, y sin errores. Tu nombre es tu identidad.

La importancia de escribir completo el nombre, tal y como aparece en el acta de nacimiento, radica en el reconocimiento de la identidad de la persona, poder identificarla de manera rápida y efectiva.

Por ello, cuando se van a realizar trámites importantes, las instituciones exigen a las personas que escriban o transcriban sus nombres completos, ya que, la mayoría de los habitantes tiene más de un nombre y dos apellidos.

Según la Revista Jurídica de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires (UCES), la importancia de escribir correctamente el nombre de una persona es un tema esencial para la vida de una persona, ya que, de no escribirse correctamente, puede generar efectos legales y cuando éste es alterado en diversos actos de su vida, puede acarrear consecuencias.

Probablemente te preguntes cuáles pueden ser estas consecuencias.

Entra un poco en la historia, por ejemplo, después de la Revolución mexicana, o en comunidades alejadas de las grandes urbes, no estaba tan extendido llevar a los niños al Registro Civil.

Estas personas tenían un nombre con el que eran conocidas, pero que no coincidía con el nombre que se consignaba en otros documentos. Así, cuando las personas crecían y querían hacer trámites, como solicitar un pasaporte, casarse, o jubilarse, era necesario hacer un procedimiento ante un notario público para que otras personas dieran fe de que la persona en cuestión se llamaba de una manera, pese a que los pocos documentos que respaldaban su identidad decían otra cosa.

Aun hoy en día se encuentran casos de personas que, desafortunadamente, no están inscritas en el Registro Civil, lo cual es una situación que requiere solucionarse.

El nombre es una palabra que sirve para identificar y designar a las personas o las cosas. El concepto jurídico nos dice que: “es la palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas unas de otras”.

El nombre de una persona cumple una doble función: de individualización y como signo de filiación. Se compone de elementos fijos y de elementos contingentes. Los primeros son el nombre y los apellidos. Los segundos son el seudónimo y, en su caso, los títulos.

La voz “nombre” puede tener dos acepciones. En sentido restringido se refiere únicamente al nombre propio, y en un sentido amplio se refiere al conjunto de vocablos formado por el nombre o nombres de pila y los apellidos.

Observa los siguientes videos donde el abogado Gilberto Gabriel Vázquez Salinas, menciona la importancia de mantener siempre la escritura de tu nombre.

Video Abogado. Escribir correctamente el nombre

Como habrás notado en algunos formularios que has llenado, la escritura de los nombres propios debe ser sistemática al momento de escribirlos.

Estos campos de datos personales en los formularios deben llenarse porque personalizan los trámites, solicitudes, o incluso sirven para establecer contacto con la persona que los completa.

En caso de ser necesario tramitar una beca o inscribirse a un club deportivo, por ejemplo, sería imposible si no incluyera estos datos en una solicitud.

Y esos serían trámites son muy importantes. Llenar correctamente los campos de datos personales en los formularios va de la mano con prestar atención al orden en el que se te solicitan los datos.

Aunque cuando se te solicita tu nombre de forma oral, es normal que comiences por el o los nombres, seguido del o los apellidos; en varios formatos, esto puede cambiar. Así, es común encontrarse con formatos en los que primero se solicitan apellidos y después el o los nombres.

Por tal motivo debes tener cuidado para evitar poner datos en el campo equivocado.

Un aspecto que se debe cuidar al momento de responder un formulario oficial, donde uno de los requisitos es escribir el nombre completo, por ejemplo, del seguro social o de la escuela, es llenarlo tal y como aparecen los datos en el acta de nacimiento.