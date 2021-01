Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 18 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 18 de enero para tercero y cuarto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este lunes.

3° PRIMARIA

Valores

Atando y desatando las emociones

Aprendizaje esperado: Considera los distintos puntos de vista de una situación aflictiva para generar un estado de bienestar.

Énfasis: Considera los distintos puntos de vista de una situación aflictiva para generar un estado de bienestar.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificarás emociones, así como, la forma para regresar a un estado de bienestar, considerando los distintos puntos de vista de una situación aflictiva.

Lee la siguiente historia con atención:

Lucy se encuentra sentada intentando insertar las cuentas de una pulsera. De pronto dos de ellas se le caen al suelo.

Ella se molesta un poco, no encuentra una de las cuentas y asegura que todo es un verdadero desastre.

En ese momento Adriana llega y se da cuenta de que algo sucede, se acerca a Lucy y le pregunta cuál es la razón de su desesperación.

-Estaba arreglando la pulsera de mi sobrina Rebeca. Ella y su hermano Gael hicieron pulseras en casa, pero a Rebeca se le rompió y se puso muy triste. ¡Ahora estoy furiosa! pues al tratar de arreglarla y ensartar las piezas, se me cayeron algunas. ¡Me siento mal! No soy capaz de ensartar una cuenta en el hilo.

-Tranquila Lucy, deja un momento lo que estás haciendo, observa cómo tu cuerpo se muestra tenso, tu respiración está agitada y tu corazón late fuerte. Trata de identificar lo que pasa en tu cuerpo. ¿Qué es lo que sientes?

Lucy no podía describir lo que sentía.

-Te ayudare un poco. Acabas de decir que estás furiosa; muy, muy enojada, así que respira profundo para que logres regresar a la calma. Si no regulas lo que estás sintiendo, te agitas y quienes estamos a tu alrededor no podemos ayudarte porque no entendemos qué te pasa. Ven a hacer unas respiraciones conmigo.

Artes

De grises y colores

Aprendizaje esperado: Explora diversas maneras de realizar un trabajo artístico bidimensional, para proponer una opción original.

Énfasis: Explora técnicas de dibujo al carboncillo y gises pastel para realizar un trabajo artístico bidimensional, para proponer una opción original.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con la recapitulación del curso de tercer grado de artes.

Recordarás las técnicas del carboncillo y de gises pastel como una forma de realizar una producción artística original.

Te invito a ver el siguiente video donde se muestran algunas de las características del arte bidimensional.

La técnica de pastel.

https://www.youtube.com/watch?v=YSfUQICKL1o&t=250s

Ciencias naturales

Cuidamos nuestro sistema locomotor

Aprendizaje esperado: Medidas de prevención para evitar lesiones. Luxación, esguince y fractura.

Énfasis: Conocer las principales medidas de prevención de accidentes en nuestro aparato locomotor.

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás el tema sobre las lesiones en el sistema locomotor.

Esos programas pasaron en octubre y fueron muy interesantes.

Para comenzar a recordar responde lo que es para ti una lesión.

Las lesiones son aquellas afectaciones en el sistema locomotor, principalmente las relacionadas con los huesos, los músculos y articulaciones.

Los signos de una lesión son los siguientes:

Dolor intenso.

En algunos casos hay deformidad, por ejemplo, la extremidad se ve fuera de lugar o está inflamada, hematomas o dolor alrededor de la herida.

Problemas al mover la extremidad.

¿Qué hacemos?

Normalmente se piensa que las lesiones son cuando se nos rompe un hueso, pero hay otros tipos de lesiones.

Lee la siguiente información para identificar las lesiones del sistema locomotor.

Fracturas:

Una fractura es una ruptura, generalmente en un hueso.

Las fracturas pueden ser simples o compuestas si solo se rompe una parte del hueso o se rompe en varias partes.

Lenguaje

Objetos que hablan: discurso directo

Aprendizaje esperado: Identifica las diferencias generales entre discurso directo e indirecto.

Énfasis: Uso de guiones largos en discurso directo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar las diferencias generales entre discurso directo e indirecto.

¿Recuerdas las características o diferencias entre el discurso directo y el discurso indirecto? los estudiaste cuando viste las páginas 21 y 22 del libro de español actividades. Revísalas, si no te acuerdas perfectamente del tema.

Hoy recordarás el uso de guiones largos en discurso directo.

Lee el texto “Vendedor de lanzas y escudos”, de la pág. 31 del libro de lecturas. Atento porque tendrás que identificar el discurso directo e indirecto que hay en esta historia. ¿Listo o lista?

4° GRADO

Artes

Mi composición

Aprendizaje esperado: Organiza formas geométricas y orgánicas para expresar ideas y sentimientos.

Énfasis: Crea una institución, composición o escultura a partir de cuerpos geométricos u orgánicos para expresar ideas y sentimientos.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás haciendo un repaso de lo que has aprendido sobre el tema de tridimensionalidad. La clase anterior revisaste las técnicas que se utilizan para la creación de esculturas con ayuda de un mapa conceptual, además hiciste una actividad para clasificar distintas piezas de acuerdo a la técnica que se utilizó para su elaboración.

Reforzarás tus conocimientos sobre los principios de la composición tridimensional, los cuales nos pueden permitir expresar ideas, emociones y sentimientos.

¿Qué hacemos?

¿Cómo es eso? ¿Puedes comunicar emociones por medio de piezas tridimensionales?

Para identificar cómo hacerlo, primero vas a recordar los principios de la composición que aprendiste en una de las clases pasadas donde el especialista Jesús Urbina nos explicó este tema poniendo como ejemplo la obra del arquitecto Luis Barragán.

Valores

Baúl de los recuerdos. Parte 3

Aprendizaje esperado: Describe y valora distintos puntos de vista ante una situación emocional aflictiva, proponiendo acciones para generar un estado de bienestar.

Énfasis: Describe y valora distintos puntos de vista ante una situación emocional aflictiva, proponiendo acciones para generar un estado de bienestar.

¿Qué vamos a aprender?

Reforzarás tus conocimientos para comprender y manejar tus emociones que día a día experimentas.

¿Qué hacemos?

Recuerdas que en la clase pasada revisaste el baúl de las emocione básicas; ahora vas a revisar lo que encontramos dentro de él, escrito en una hoja, “Si una emoción aflictiva quieres mejorar, diferentes puntos de vista debes tomar”.

Ciencias Naturales

Reproducción de plantas y animales

Aprendizaje esperado: Explica la reproducción de las plantas por semillas, tallos, hojas, raíces y su interacción con otros seres vivos y el medio natural.

Énfasis: Explica la reproducción sexual y asexual en plantas y animales.

¿Qué vamos a aprender?

Fortalecerás el tema de la reproducción sexual y asexual de los seres vivos, es decir de las plantas y de los animales.

¿Qué hacemos?

Responderás preguntas en una dinámica llamada “Gira la ruleta y ponte listo como Ajolisto”.

Recuerda que todos los seres vivos, incluyendo las plantas y los animales, tienen su propio ciclo de vida, pero todos pasan por las mismas etapas: nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte.

Sabes que las plantas y los animales son seres vivos y que hoy, te enfocarás en la reproducción. Recuerdas qué es la reproducción.

La reproducción es una función vital de los organismos vivientes y es de las más importantes. La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos para generar otros de la misma especie. Así se preserva cada especie de la enorme biodiversidad que tiene nuestro planeta. La reproducción asegura la existencia de los seres vivos en el planeta.

En las clases pasadas aprendiste que hay dos tipos de reproducción tanto en los animales como en las plantas. Recordemos el nombre de los dos tipos de reproducción que estudiaste en las clases anteriores.

Estos son: la reproducción sexual y la reproducción asexual y sus características generales.

Civismo

Promuevo el respecto a los derechos de niñas y niños

Aprendizaje esperado: Valora que es una persona con dignidad, que ejerce sus derechos y promueve el respeto y aprecio a la identidad, la dignidad y los derechos de las demás personas.

Énfasis: Identifica situaciones del lugar donde vive, localidad, municipio o entidad en los que se requieren mejores condiciones para que las niñas, los niños y adolescentes ejerzan sus derechos, por ejemplo: que la niñez tenga una vida libre de violencia o que ninguna niña o ningún niño trabaje.

¿Qué vamos a aprender?

Fortalecerás el tema de los derechos de las niñas y niños, y la importancia de identificar situaciones del lugar donde vives, localidad, municipio o entidad en los que se requieren mejores condiciones para que las niñas, los niños y adolescentes ejerzan sus derechos, por ejemplo: que la niñez tenga una vida libre de violencia o que ninguna niña o ningún niño trabaje.

¿Qué hacemos?

Los derechos humanos son como una serie de poderes que tienen las personas y que sirven para dos cosas.

El primero, que se cubran todas sus necesidades para vivir bien, en paz y ser felices.

Y el segundo, protegerlas de situaciones que pudieran ponerlas en riesgo o causarles daño.

Y se llaman “Derechos Humanos” porque los tienen todas las personas del planeta sin importar su edad, su aspecto o el lugar donde viven. Los derechos humanos fueron establecidos para proteger a cada persona y asegurar que viva con bienestar y plenitud.

¿Recuerdan cuáles son tus derechos?

Recordarás el paraguas, elegirás algunos colores y recordarás de cuáles derechos se tratan; también plantearás algunos ejemplos de cómo se podrían vulnerar.