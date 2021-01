Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 18 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 18 de enero para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este lunes.

1° PRIMARIA

Valores

Y tú, ¿Qué decides?

Aprendizaje esperado: Identifica los distintos puntos de vista de una situación aflictiva para generar un estado de bienestar.

Énfasis: Identifica los distintos puntos de vista de una situación aflictiva para generar un estado de bienestar.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los distintos puntos de vista de situaciones que te generan emociones aflictivas y elegirás la respuesta para generar un estado de bienestar para ti y los demás.

Continuarás con el repaso de lo más importante por si te quedaste con dudas, por si ya se te olvidó, por si eres nueva o nuevo en Aprende en Casa II y quieres alcanzar a quienes van más adelante.

En esta sesión aprenderás sobre esos momentos en que las emociones te pueden causar desagrado y cómo puedes encontrar distintas maneras de resolverlas.

¿Qué hacemos?

A veces las emociones te llenan la cabeza de muchas ideas, todas pasando al mismo tiempo y necesitas ponerlas en orden para tomar decisiones.

Lo más importante es saber que estás sintiendo y mostrar lo que sientes. Observa el siguiente video donde Lucy y Staff, te cuentan de qué se trata eso de expresar las emociones.

Aprende a expresar tus emociones.

https://www.youtube.com/watch?v=f3jtXdpiMqw&feature=youtu.be

Artes

Una mirada de artista

Aprendizaje esperado: Elige una manifestación cultural o artística para identificar las ideas y emociones que expresa.

Énfasis: Observa obras de patrimonio artístico de su localidad o país y describe lo que le hacen sentir e imaginar.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre las ideas, emociones o sensaciones que te produce observar manifestaciones artísticas.

En esta sesión continuarás repasando temas importantes por si te quedaste con dudas, por si ya se te olvidó, por si eres nueva o nuevo en Aprende en Casa II y quieres alcanzar a quienes van más adelante.

Retomarás tus aprendizajes de dónde has explorado elementos de las artes como los sonidos, los colores, las dramatizaciones y el movimiento.

También has conocido algunas pinturas y murales de artistas mexicanos.

¿Qué hacemos?

Actividad 1. La galería.

Una de las obras que descubriste en sesiones anteriores fue la titulada “Doña Caracola llega tarde al palacio” del artista Francisco Toledo.

IMAGEN 1

Conocimiento del medio

Colores asombrosos

Aprendizaje esperado: Clasifica animales, plantas y materiales a partir de características que identifica con sus sentidos.

Énfasis: Reconocer que el color puede ser un criterio de clasificación de animales.

¿Qué vamos a aprender?

Clasificarás animales, plantas y materiales a partir de características que identificas con tus sentidos.

Reconocerás que el color puede ser un criterio de clasificación de animales.

Los materiales que necesitarás para esta sesión son:

Un lápiz.

Lápices de colores.

Goma.

Sacapuntas.

Tu libro de texto Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

¿Qué hacemos?

Recuerda que en semanas anteriores descubriste que el color que predomina en el cuerpo de los animales, puede ser una forma de clasificarlos.

Los colores de los animales son muy variados, hay una diversidad muy grande de tonos y combinaciones. En muchas ocasiones sus colores dependen del lugar en el que viven, de esta manera pueden protegerse de sus depredadores.

No olvides que los depredadores son aquellos animales que se alimentan de otras especies por eso, algunos animales tienen colores parecidos a los elementos naturales que existen en el lugar donde viven y, de esta manera confunden a sus depredadores.

En las sesiones has visto ranas verdes, pero también hay ranas de distintos colores, puesto que existen muchas especies y viven en diferentes lugares.

Observa las siguientes imágenes en las que podrás observar lo comentado, pero enfócate en el color de los animales que también se puede parecer al lugar en el que viven. Hablando de las ranas, te presento la siguiente fotografía de una rana.

Lenguaje

Rimas sin igual, con letras al final

Aprendizaje esperado: Reconoce las semejanzas gráfico-sonoras de palabras que inician o terminan igual. Escribe palabras que tienen sonidos semejantes y compara sus escrituras.

Énfasis: Identificación de rimas. Atención en el final de las palabras.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las semejanzas de palabras que inician o terminan igual. Escribirás palabras que tienen sonidos semejantes y compararás sus escrituras.

Identificarás rimas. Poniendo especial atención en el final de las palabras.

Para esta sesión necesitarás:

Hojas blancas o un cuaderno.

Lápiz.

Lápices de colores.

Tu libro de texto Lengua Materna. Español.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

¿Qué hacemos?

Observa las siguientes tarjetas y reflexiona sobre qué juego puedes hacer con ellas.

2° PRIMARIA

Valores

Emoción sin aflicción

Aprendizaje esperado: Reconoce los distintos puntos de vista de una situación aflictiva para generar un estado de bienestar.

Énfasis: Reconoce los distintos puntos de vista de una situación aflictiva para generar un estado de bienestar.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás los distintos puntos de vista de una situación aflictiva para generar un estado de bienestar.

¿Qué hacemos?

En estas sesiones vas a continuar con un repaso de lo más importante que has aprendido, por si te quedaste con dudas o por si ya se te olvidó.

Son sesiones especiales para estos días, para que puedas ir tomando nota de todo lo que te parezca interesante. ¡Empieza la nueva etapa de Aprende en Casa con mucho entusiasmo! así que lee con atención las aventuras de Saladín y Héctor.

Saladín se encontraba enojado, porque desde las vacaciones no sabía nada de Héctor, desde diciembre no se comunica con él, ni para saludarlo. El solo quiere platicarle sus propósitos de año nuevo, por lo que exclamo lo siguiente.

Saladín: ¡Qué barbaridad! pero ahora que llegue hablaré seriamente con él.

Héctor: ¡Hola Saladín! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!

Saladín: ¿Qué gusto? no te veo desde diciembre, ¿Y tú? ¡Ni una llamada ni nada!

Héctor: Pero, es que yo…

Saladín: Es muy molesto que no te aparezcas cuando uno quiere platicar contigo. Eres muy desconsiderado. Vete de mi pensamiento, no quiero hablar contigo.

Héctor: ¿Me dejas explicarte?

Saladín: No hay nada que me puedas decir que me haga cambiar mi opinión. Estoy tan enojado, que prefiero no hablar contigo.

Héctor: ¿Y si respiramos varias veces y llegamos a la calma antes de platicar?

Saladín: Qué calma ni qué calma. ¡Vete, estoy enojado e intolerante! hasta nunca amigo.

Esta discusión Saladin me la imagino y siento horrible, que bueno que solo fue tu imaginación, ya que, si lo hubiera hecho realmente, me sentiría muy mal, y a Héctor le hubiera hecho sentir muy mal.

Saladín: Sigo enojado, pero mejor, antes de ver a Héctor, repasaré alguna de las actividades que me ayudan a estar en calma. ¡Ya sé! voy a recordar la canción que cantan mis mejores amigos.

Escucha de que canción se trata en el siguiente video, a partir del minuto 7:25 y hasta el minuto 9:10

“Dale vida a tu vida y diviértete”

https://youtu.be/P7mC5SPhCt4

Artes

Formas y figuras para jugar

Aprendizaje esperado: Elige formas y figuras diversas para representarlas con el cuerpo.

Énfasis: Experimenta diversos juegos de imitación con el cuerpo a partir de formas y figuras de su entorno.

¿Qué vamos a aprender?

Trabajarás con formas y figuras diversas para representarlas con el cuerpo.

Experimentarás diversos juegos de imitación con el cuerpo a partir de formas y figuras de tu entorno.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a recordar algunas actividades que has realizado en las sesiones anteriores en las que hiciste juegos corporales a partir de diversas formas y figuras, y también cómo puedes seguir jugando y creando con el lenguaje corporal.

En diferentes sesiones te has propuesto actividades para explorar posibilidades de movimiento y maneras de crear y comunicar con tu cuerpo, es el momento de seguir aprendiendo por qué el lenguaje del cuerpo es infinito, siempre puedes imaginar nuevas formas de comunicarte y expresarte con tu cuerpo.

Actividad 1. “Los objetos están vivos”

¿Recuerdas las sesiones de “Adivina quién soy”? en esa sesión realizaste juegos en los que imitas con tu cuerpo formas de animales, objetos y elementos de la naturaleza.

Experimenta las posibilidades que tienes para crear formas distintas al flexionar o extender partes de nuestro cuerpo o todo nuestro cuerpo y otros juegos más.

¿Quieres seguir experimentando más juegos para imitar? en esta ocasión vas a hacer tus juegos de imitación a partir de la observación de las figuras geométricas que están en tu entorno. Elige tres formas geométricas a observar, aunque sabes que hay más.

Conocimiento del medio

Qué necesitan los animales para vivir

Aprendizaje esperado: Identifica el impacto de acciones propias y de otros en el medio ambiente, y participa en su cuidado.

Énfasis: Reconocer algunas necesidades básicas de los animales y proponer acciones para cuidar el medio en el que viven.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás el impacto de tus acciones y de otros en el medio ambiente y participarás en su cuidado.

Reconocerás algunas necesidades básicas de los animales y propondrás acciones para cuidar el medio en el que viven.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a continuar jugando con diversos animales, algunos ya los conoces, otros no, pero te aseguro que vas a aprender mucho y a recordar lo que aprendiste en programas pasados.

Recuerdas que en sesiones anteriores clasificaste a los animales por sus diferentes características: por la forma en cómo se desplazan y el lugar donde vive, también recuerdas que hay animales diurnos y nocturnos.

Otra cosa que aprendiste es cómo puedes cuidar a los animales y que hay algunos que por acciones directas e indirectas de los seres humanos están en peligro de extinción.

Observa el siguiente video, desde el comienzo y hasta el segundo 56, para conocer más sobre los animales que afortunadamente existe una diversidad de ellos en nuestro país,

Vídeo desayuno.

CONABIO

https://www.youtube.com/watch?v=rhVcv9vCVoo&list=PLLAcoRHqCmNQS_kDeo71yz2I1iozu8AYj&index=3

Lenguaje

Usando y comprendiendo instructivos

Aprendizaje esperado: Identifica las características comunes de forma y contenido de los textos instructivos para elaborar algo: título, materiales y procedimiento; acomodo en la página y uso de numerales o viñetas, por ejemplo. Reconstruye el proceso verbalmente, de forma coherente y secuenciada.

Énfasis: Repasar los elementos y la estructura, así como la función de los instructivos.

¿Qué vamos a aprender?

Identifica las características comunes de forma y contenido de los textos instructivos para elaborar algo: titulo, materiales y procedimiento, acomodo en la página y uso de numerales o viñetas.

Repasarás los elementos y la estructura, así como la función de los instructivos.

¿Qué hacemos?

En esta sesión continuarás haciendo un repaso de los temas que ya conociste en Aprende en casa II. Hoy vas a revisar los textos que te permiten hacer instrumentos, reparar objetos, jugar, armar juguetes, etc. ¿Los recuerdas? ¡Claro! es el instructivo.

En sesiones anteriores abordaste el tema de los instructivos, lo trabajaste en varias sesiones, recuerda que hiciste instrumentos musicales, fresas con crema, flores, juguetes, entre otros.

Vas a comentar con tu familiar, o escribe en tu cuaderno cómo te ha ido en el uso de tus instructivos y trabajar más a fondo algunos de sus elementos, sus funciones y sus características.

A lo mejor no tuviste ningún problema para realizar las actividades marcadas en el instructivo. Esto fue claro y cuenta con todas las partes que requiere éste. Observa el siguiente instructivo.