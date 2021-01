¿Se retrasará vacunación en México ante petición de reducir pedidos de vacunas Pfizer?

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que México aceptó la petición de la ONU para que los países reduzcan sus pedidos de la vacuna Covid-19 Pfizer para que no exista acaparamiento y se puedan llevar a naciones más pobres.

"Ahora en el mundo hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento, y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres", dijo desde Guerrero.

Según informó el presidente, México aceptó la propuesta. "Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde".

¿Qué pasará con la vacunación en México?

La meta, manifestó, es que la ONU ponga esas vacunas a disposición de países más pobres.



No obstante, afirmó, esto no cambia el plan de inoculación en México "porque de todas formas estamos buscando otras vacunas".



Recordó que México ha gestionado con otros laboratorios las vacunas.



"Estamos en tratos para que llegue la vacuna china CanSino y una vacuna de un laboratorio ruso (Sputnik V), más una vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, de modo que ya vamos a tener vacunas suficientes", apuntó.



Hasta ahora, México tiene acuerdos por 34,4 millones de dosis de Pfizer, 77,4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de CanSino y 34,4 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además analiza la compra de 24 millones de la rusa Sputnik V.



Finalmente, destacó que el último envío de vacunas va estar "prácticamente concluido", antes de que arribe el siguiente el próximo martes "no vamos a tener vacunas sin aplicar, muy pocas".



Y señaló que con esto el país tendrá "más autoridad y más derecho que los que reciben la vacuna y no la aplican", pues aseguró, eso está pasando en algunos países europeos.



México busca vacunar a sus casi 130 millones de habitantes con un plan que ya está en marcha y que culminaría en marzo de 2022, con una inversión de 32.000 millones de pesos (unos 1.600 millones de dólares).

Con información de EFE