Ruta 2021: ¿Continuarán las "Mañaneras" de AMLO?

En esta emisión de Ruta 2021 con Alejandro Cacho, señaló en este 11ª programa que faltan 140 días para las elecciones intermedias de este año, en el que destacó dos temas polémicos, como lo fue la disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente del Instituto Nacinoal Electoral (INE), Lorenzo Córdova por la transmisión de las conferencias "mañaneras", segundo, por las voces que ven un trasfondo electoral en la campaña electoral contra el Covid-19.

Conflicto por las mañaneras de AMLO

El pasado viernes, el Consejo General del INE se reunió para discutir el asunto, en el que Cacho cuestionó si las mañaneras son propagandas del Gobierno actual, en el que, de acuerdo a la Constitución Mexicana lo es, pero el presidente luchará por evitar quitarlas.

Ante la solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el INE definirá su postura ante las "mañaneras", el consejo general se reunió para tomar la decisión.

Por ello, Lorenzo Córdova señaló que no se está hablando de si el presidente López Obrador puede hacer o no sus conferencias de prensa o puede expresarse o informar a la ciudadanía, sino si puede o no intervenir con comentarios o dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección con el propósito de incidir en el voto.

"Esto lo prohíbe la constitución, no lo prohíbe el INE, al establecer que todos los funcionarios públicos deben ajustarse al principio de imparcialidad", dijo el presidente-consejero.

¿Siguen las mañaneras?

Por su parte, Ciro Murayama señaló que el Tribunal les pide fijar parámetros para evitar una afectación a la equidad e imparcialidad desde las mañaneras, además, recordó que esos valores están incluidos en la Constitución para evitar que quien esté en el gobierno, no pueda dañar las condiciones de la competencia electoral.

Además, Benito Nacif, exconsejero del INE, explicó que las mañaneras podrán seguir, pero lo que deberá suspenderse es la difusión en vivo por televisión y radio del gobierno, sumado a los privados.