Las películas clásicas de terror que puedes ver GRATIS online en YouTube

Para los fanáticos del cine de terror, YouTube preparó un ciclo completamente gratis de las películas clásicas de Universal Pictures. Desde este fin de semana se pueden ver estas cintas online a través de la plataforma de videos y que estarán disponibles para durante una semana.

Podrás verlo a través de la cuenta de YouTube Fear: The Home of Horror, ye entre los títulos están: Drácula (1931) y La momia (1932). Frankenstein (1931), La novia de Frankenstein (1935), El hombre invisible (1933), El hombre lobo (1941) y Abbott And Costello Meet Frankenstein (1948).

Otras películas de terror que se pueden ver en Youtube, gratis

Carnival of Souls

Dirigida por Herk Harvey esta película cuenta la historia de una mujer que, después de un accidente de coche, es acosada por una fuerza maligna de la que no puede escapar

House on Haunted Hill

El legendario Vincent Price protagoniza esta película sobre un excéntrico millonario que le paga a un grupo de personas para que pasen la noche en una casa vieja, que resulta ser aterradora y está llena de espíritus malignos.

Night of the Living Dead

En esta historia, un grupo de desconocidos se refugian en una casa para intentar sobrevivir a la epidemia de muertos vivientes que salieron de sus tumbas en busca de carne humana.

Nosferatu

El vampiro original del cine, Nosferatu, de 1922, sigue al Conde Orlok, un antiguo vampiro que busca una nueva residencia, y queda obsesionado con la esposa de su agente de bienes raíces.

White Zombie

Esta película de 1932 cuenta la historia de un joven que pide ayuda a un médico brujo para separar a la mujer que ama de su prometido, pero en cambio la convierte en una esclava zombie.

The Lodger