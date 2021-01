Con rodada, exigen justicia para Jacinto y todos los ciclistas muertos en Yucatán

Decenas de ciclistas realizaron una rodada en Mérida para exigir justicia por Jacinto León García, un joven estudiante que el mes pasado murió al ser arrollado por un vehículo en el fraccionamiento Ciudad Caucel. En su memoria, colocaron una bicicleta blanca en alto, justo en la esquina en donde ocurrió el trágico siniestro vial.

La protesta se replicó en más de 20 ciudades del país, para hacer un llamado a la sociedad, a los automovilistas y a las autoridades a que tomen conciencia vial y a reducir la velocidad para evitar más muertes de ciclistas.

Familiares y amigos de Jacinto, así como los integrantes del colectivo Cicloturixes, salieron del Parque Ecológico del Poniente y se dirigieron hacia la calle 51 por 100 de Ciudad Caucel, en donde lamentablemente el joven resultó herido de gravedad el 1 de diciembre. Días después falleció en el Hospital O'Horan y el conductor de la camioneta que lo atropelló se dio a la fuga.

En un poste de alumbrado público, los ciclistas colocaron la bicicleta blanca con la fotografía de Jacinto, a manera de homenaje. En total, Cicloturixes ya instaló 13 memoriales desde el 2012, por sus compañeros caídos en las calles y carreteras de Yucatán.

En el acto, la madre de Jacinto, la señora Elsa Guzmán Gómez, destacó la solidaridad de la ciudadanía para apoyar a los ciclistas que resultan heridos en este tipo de siniestros y que alzan la voz para que no se repitan más muertes.

“Ustedes ayudan a enfrentar las barbaridades de quienes no tienen conciencia y terminan matando gente en la calle. No queremos más asesinatos blancos”, sostuvo.

Mueren atropellados más de 40 ciclistas en Yucatán

También habló la señora Norma Galicia Barrera, vecina de Ciudad Caucel que auxilió a Jacinto cuando fue atropellado. Entre lágrimas, recordó el lamentable hecho y pidió no dejar solos a los ciclistas.

“La camioneta lo arrastró y no se detuvieron, estaban tomados, se fueron y lo dejaron tirado. Lo abrazamos (a Jacinto), le tomamos la mano y le preguntamos su nombre, pero no nos pudo dar sus datos. Nosotros pedimos que cuando vean un accidente, sea un ciclista o un motociclista, que alguien lo auxilie, no hay que ser egoístas, todos somos una familia”, señaló.

Las y los ciclistas presentes en el homenaje gritaron “justicia” y “no más muertes de ciclistas”. Algunos lloraban y se abrazaban, pero también pusieron música de cumbia, para recordar a su amigo.

El presidente de Cicloturixes, Everardo Flores Gómez, lamentó que de acuerdo a datos que recaban en notas periodísticas, al año mueren aproximadamente 40 ciclistas en Yucatán en hechos viales, principalmente por el exceso de velocidad con la que transitan los automovilistas.

Recordó que el periférico de Mérida es en donde más muertes de ciclistas y peatones ocurren, pues las autoridades la convirtieron en una vialidad en donde se privilegia la velocidad. Por tal razón, pidió que se construyan cruces peatonales seguros.

Por Herbeth Escalante