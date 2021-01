Hoteles de Cancún ofrecerán pruebas de Covid-19

AMResorts, una empresa de Apple Leisure Group, anunció la expansión de su programa 360 grados de calidad, seguridad e higiene CleanComplete Verification, con la introducción de CleanComplete+ que ofrecerá sin costo pruebas de antígeno para la detección de Covid-19 en las propiedades para los huéspedes que viajan a los Estados Unidos.

En caso de ser necesario se aplicará la extensión de estadías por cuarentena. Estos nuevos servicios de viaje respaldan la salud, el bienestar y la tranquilidad de sus huéspedes durante sus vacaciones para cumplir con los requisitos de viaje de los CDC en EU.

A partir del 26 de enero de 2021, Hospiten, una red internacional de hospitales privados, aplicará las pruebas en las propiedades, comprometida en brindar un servicio de atención médica de primer nivel a los viajeros, en la mayoría de los destinos de AMResorts, y está pendiente que informe el proveedor hospitalario en Acapulco, Ixtapa y Huatulco; así como en Costa Rica, Curazao y San Martín.

Los huéspedes deberán ponerse en contacto con el concierge de cada hotel a su llegada para programar la prueba antes de su salida. Los resultados de dichas pruebas se recibirán el mismo día por escrito según lo solicita el CDC.

“Las propiedades bajo las marcas de AMResorts harán todo lo posible para ayudar a los huéspedes a navegar por los nuevos requisitos de viajes y logística”, dijo Gonzalo del Peón, Group President de AMResorts Americas & Global Commercial. "Con un número cada vez mayor de países que requieren un resultado negativo de la prueba de COVID-19 antes de ingresar, es importante que los huéspedes tengan una forma fácil y sin complicaciones de asegurar en tiempo los resultados de las pruebas dentro de la comodidad y seguridad de las propiedades de las marcas de AMResorts".

En caso de que un huésped de positivo a la prueba mientras se encuentra en el hotel, y que impida su salida, el costo de la cuarentena en la propiedad será cubierta hasta por 14 días. La estadía prolongada por cuarentena incluye al huésped y a un compañero de viaje que comparta la misma habitación. Este programa es válido para viajar hasta el 31 de marzo de 2021.

Para mayor flexibilidad y protección, los huéspedes de AMResorts pueden ajustar las reservaciones existentes de acuerdo a la política actual Move the Date, Keep the Rate más una noche GRATIS. Esto se aplicará desde hoy hasta el 28 de febrero de 2021, para viajes concluidos antes del 30 de abril de 2021.



Por: Mauricio Conde