SSC apuesta por combatir 5 principales delitos en la CDMX: Omar García Harfuch

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha asegurado que este 2021 la dependencia capitalina que él encabeza dará puntual y riguroso seguimiento al combate a la delincuencia en la Ciudad de México, lo que incluye una estrategia principal basada en cinco ejes del delito que serán perseguidos.

Fue durante una entrevista radiofónica con Salvador García Soto para el programa de noticias "A la 1" a través de El Heraldo Radio, que García Harfuch explicó que estos cinco principales delitos son: homicidio doloso, robo a pasajero o conductor con violencia, robo a casa habitación con violencia, robo de vehículo con violencia y robo de vehículo sin violencia.

No es que se vayan a dejar de lado otros delitos que ya se tienen, sólo es que hay prioridades que estableció la Jefa de Gobierno desde el año pasado, por ejemplo, el robo a casa habitación no bajó, por lo que se busca que descienda más", aseveró para El Heraldo Radio.



En suma, el secretario de Seguridad Ciudadana indicó que hay delitos que tiene prioridades dentro de este plan, por ejemplo el robo a casa habitación con violencia.

El robo a casa habitación es impactante para las familias y los vecinos ¿qué vamos a hacer diferente? Lo que vamos a hacer es que antes la policía ciudadana si no encontraba a los ladrones flagrantes no se podía hacer más, sólo se debía informar a la policía de investigación, ahora nosotros como atendimos los delitos de alto impacto, tomaremos los robos a casa habitación a pesar de no encontrarlos flagrantes", destacó Harfuch.