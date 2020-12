Rechaza García Harfuch cobro de derecho de piso en Polanco

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que en Polanco, hasta este momento, no existe alguna denuncia activa de cobro de piso o extorsión a comercios.

El jefe de la policía habló del tema en el programa de periodista Adela Micha en Heraldo Radio, a propósito del asesinato del empresario franco-mexicano, Baptiste Jacques Daniel Lormand, y su socio Luis Orozco, ocurrido el sábado.

A pregunta expresa, García Harfuch refirió que hubo una reunión con vecinos y empresarios, donde estuvo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Alcalde de Miguel Hidalgo, Victor Hugo Romo, donde se manifestó que no nadie les ha pedido dinero.

“Comentaron que no estaban sufriendo extorsión o cobro de piso. En este caso específico del doble homicidio se confirma que no había extorsión ni cobro de piso.

“Yo no puedo decir que no exista, porque si en un ratito más me llega una denuncia de cobro de piso de un restaurante de Polanco, puede pasar en cualquier momento y lo atenderemos de manera inmediata. Al día de hoy tenemos una investigación activa de cobro de piso en esa zona”, aseguró.

Expuso que existen distintas bandas criminales en la capital y que durante el año han detenido a 65 líderes de esos grupos, desde células muy pequeñas de cuatro personas hasta otras más grandes como la Unión Tepito.

Por ejemplo, dijo, esta célula de Tlalpan y La Magdalena Contreras no está relacionada con un grupo grande, pero es claro el nivel de violencia que pueden generar.

En el caso del asesinato del empresario, aclaró que esa banda se dedicaba al robo de cualquier mercancía y en este caso fueron botellas de licor de alta gama.

Comentó que la Fiscalía General de Justicia capitalina descartó que el delito estuviera relacionado con secuestro o cobros de piso.

La transacción era para concretar la compra de 5 botellas.

Desmintió que haya cuatro detenidos relacionados con el doble homicidio sino solo una, pues el resto solamente habían sido encontrados en los domicilios cateados.

Por: Manuel Durán