Ejidatarios en Jalisco insisten en pago de terrenos del Aeropuerto

A pesar de que ya existe un avalúo y un mandato para que se paguen los terrenos que ocupa en Grupo Aeroportuario del Pacífico en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, los ejidatarios aún no reciben el pago lo cual tiene en incertidumbre a las familias, señaló Nicolás Vega, representante de los ejidatarios de El Zapote.

Explicó que en la última visita que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a resolver este tema que tiene más de 50 años y que incluso hay ejidatarios que ya fallecieron en el camino, y últimamente algunos por COVID-19, sin ver resuelto este tema.

Señaló que el monto que se plantea como pago ha sido mucho menor al costo real de estos terrenos que podría ser hasta de 400 pesos por metro cuadrado y en caso de que se decidieran a regresar la infraestructura que ya se construyó en estos, su plusvalía aumentaría.

Explicó que con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sostuvieron reuniones en donde el Subsecretario de Transportes, Carlos Alfonso Morán Moguel los atendió y revisó los documentos que llevaron en donde coincidió en que debe darse pronta salida a estos pagos.

“Finalmente ya nos dijo el consejero jurídico que en 15 días, eso ya fue como en octubre, nos iba a llamar para hacernos una propuesta y nosotros también quedaron asentadas cuáles eran las propuestas del Ejido y cuáles eran las que ellos aceptarían para hacernos una propuesta. Y bueno, ya pasó octubre, noviembre y diciembre y ya pasaron 15 días de enero, ya más de cuatro meses y ya no más que para la otra semana y que ya está ordenado y que ya lo vamos a revisar y que ya está ordenado por el Presidente, pero así nos llevan, sentimos que nos están dando atole con el dedo”.

El perito Jorge Moret realizó un avalúo ordenado por el juez tercero en materia administrativa que asciende a mil 317 millones, sin embargo, en el Consejo de la Judicatura se ordenó un nuevo avalúo a pesar de que el avalúo que se hizo por Moret no fue impugnado.

“Este avalúo se salió hace más de un año, y nada más se la llevan peloteando y le mandaron la bolita al Juez Octavo y él muy prestado para mandar hacer otro avalúo y luego al rato si no les gusta el del Juez Octavo, van a querer mandar hacer otro y el Ejido ya no está de acuerdo en soportar esas acciones, eso no es a la carta, eso dictaron, no fue impugnado y queremos que se cumpla. También se le hicieron otras propuestas a la SCT de cómo solucionar el problema e incluso, una idea de ellos fue la de administrar el estacionamiento por 10 años o 72 hectáreas que están a la entrada del Aeropuerto y que nosotros tenemos una suspensión de planos”.

Finalmente, manifestó que por lo pronto y ante la pandemia, se han abstenido de realizar manifestaciones debido a los protocolos sanitarios dictados por las autoridades, pero también porque los quejosos son personas adultas mayores en su mayoría, por lo se expondrían a infectarse del virus.

Por: Mayeli Mariscal