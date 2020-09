Antorcha de la esperanza: ¿Qué es y por qué la encenderá AMLO este 15 de septiembre?

La pandemia de Covid-19 ha cobrado la vida de 71 mil 049 mexicanos, el trabajo de cientos de miles, la estabilidad emocional de otros, es por eso que este 15 de septiembre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encenderá la llama de la esperanza y con un símbolo unir al país para salir de estos momentos de tanta incertidumbre y dolor.

“Vamos a levantar el ánimo porque es mucha la fortaleza de México, la grandeza de nuestro pueblo. La esperanza es una fuerza muy poderosa”, dijo López Obrador durante la mañanera de este martes.

La llama la encenderán después del Grito de Independencia en Palacio Nacional, mismo que será transmitido por las redes sociales en los canales de YouTube del Gobierno de México y de AMLO, también en las páginas de Facebook, así como en redes sociales, televisión y radio, así como llamó a guardar la Sana Distancia durante la celebración, aún en sus domicilios.

“Pedirle a todos que guarden sana distancia, aunque estén en sus domicilios. Es una ceremonia que se puede ver por televisión, se puede escuchar por radio. Podemos participar desde nuestros domicilios, podemos participar con la distancia correspondiente, sin acercarnos mucho, y recordar esta gesta histórica de nuestro pueblo y de nuestros padres y madres de nuestra Patria”, manifestó el mandatario mexicano.

Un grito con mucho sentimiento

AMLO también dijo que al igual que el año pasado dará 20 vivas, en punto de las 23:00 horas aunque sí recalcó que habrá nuevos vivas.

“Va a ser una noche interesante porque estamos padeciendo por la pandemia; así que vamos a recordar eso también, recordar a los fallecidos, a sus familiares, abrazarlos, tenerlos siempre en nuestro corazón”, dijo el mandatario.

AMLO también invitó para que participen todos los mexicanos a las 11 de la noche. "Invito a todos a gritar. Invito a todos a que festejemos nuestra independencia nacional”, expresó.

¿Y el desfile?

El Presidente también explicó que el desfile militar será “muy particular, porque no van a ser muchos elementos”. Además, reveló, no estará en el balcón de Palacio Nacional, sino que lo hará desde un templete que colocarán frente a la puerta principal.

“Vamos a llevar a cabo la ceremonia y la entrega de los premios a los héroes que están ayudando a salvar vidas. Sí va a haber representantes de todas las fuerzas, tanto de la Marina como de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional”, informó.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México.

vbs

